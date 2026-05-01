Viljandi tuli käsipalli pronksiseeria avamängus välja suurest kaotusseisust

Viljandi HC ja HC Kehra Horizon Pulp&Paperi kohtumine Autor/allikas: Helin Potter
Eesti käsipalli meistrivõistlustel alistas Viljandi HC pronksiseeria avamängus HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi kodusaalis kahvatu alguse järel 30:28 (13:20). Pronksiseeria mängitakse kahe võiduni.

Kodusaalis mänginud Viljandi jaoks algas kohtumine vaevaliselt ning esimesel poolajal oldi tagaajaja rollis. David Mamporia viskas 20. minutil Kehra 17. värava ning viis omad juba üheksaga ette, aga teisel poolajal hakkas mängupilt muutuma.

Viljandi vähendas vaikselt, kuid stabiilselt vahet ning 57. minutil seisis pärast Mikk Variku väravat tablool viigiseis 28:28. Hendrik Koks kasvatas eduseisu veelgi ja Ott Variku viimasel sekundil visatud värav tõi Viljandile pronksiseeria esimese võidu.

Koks viskas Viljandi kasuks 12 väravat, Andrei Basarab lisas kuus ja Kristo Voika ning Ott Varik kolm tabamust. Kehra eest sai Mamporia käe valgeks seitsmel korral.

"Tuleb uskuda. Kindlasti mõjutas mängu alguses meid poolfinaalseeria, sest kahe päevaga end koguda ja alustada uut võitlust pole kerge," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks. "Natuke vaatasime nende poolfinaalmänge ja meie enda mänge Kehraga. Esimesel poolajal tegime samu vigu, mis ennegi. Meil ei olnud ka üldse emotsiooni. Tulid lihtsad vead ja siis aina vajusime ja vajusime. See ongi meie mäng, peame selle emotsiooni saama kuidagi üles. Teisel poolajal leidsime emotsiooni ja väga hea, et see nii läks. Teine poolaeg näitas, et kõik on võimalik," lisas ta.

Pronksiseeria ajakava

01.05 Viljandi Spordihoone 15:00 Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (30:28)
04.05 Kehra Spordihoone 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Viljandi HC
07.05 Viljandi Spordihoone 19:00 Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Toimetaja: Anders Nõmm

