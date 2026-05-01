Käsipalli meistriliigas algavad kohamängud

Põlva Serviti (punases) ja Mistra (valges) Autor/allikas: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Reedel algavad Eesti käsipalli meistrivõistlustel kohamängud, kui Viljandi Spordihoones alustavad pronksmedali jahti Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ning laupäeval pannakse pall mängu Mesikäpa hallis, kus finaalis lähevad vastamisi Põlva Serviti ja Mistra.

Kui HC Kehra kaotas oma poolfinaalseeria Põlva Servitile kindlalt ja kiirelt kolme mänguga, siis Viljandi HC pidas pika ja pingelise seeria Mistraga, kuid vandus neile lõpuks viiendas mängus alla. Reedel algav pronksiseeria peetakse kahe võiduni ning põhiturniiril kolmandana lõpetanud viljandlased saavad alustada kodupubliku ees.

"Meil on olnud ulmeline nädal. Kehra sai põhimõtteliselt poolfinaalidest alates olla juba mõttega pronksimängus, meil on kaks päeva puhata, valmistuda ning taastuda eesootavaks medaliseeriaks. Eks me siiski hooaja jooksul oleme vastaste kohta nii mõndagi õppinud ja teame, mida oodata," rääkis Marko Koks.

Viljandi HC ja HC Kehra läksid sel hooajal meistriliigas vastamisi neljal korral. Horizoni mehed suutsid vastased alistada kolmel korral ning ühel juhul jäid punktid viljandlastele. Meeskonnad läksid samas faasis vastamisi ka kaks aastat tagasi ning siis sai Viljandi meeskond endale pronksid kaela riputada

Põlva Serviti on taas teinud pea ideaalse hooaja. Meistriliiga läbiti kaotuseta, kullad riputati kaela nii superkarikas, karikavõistlustel kui ka Balti liigas ning poolfinaal läbiti puhaste paberitega. Viimati suutis mõni teine meeskond peale Serviti Eesti meistriks tulla 2014. aastal, kui tšempioniks krooniti HC Kehra.

Mistra pidas just raske poolfinaalseeria Viljandiga. Neil on sellest hooajast ette näidata Balti liiga pronks ja karikavõistluste nelja hulka pääsemine. Omavahelised mängud Põlva Servitiga on neljal korral lõppenud lõuna-eestlaste võiduga ning korra suutis Mistra ka vastastega viigistada, kui oktoobris Mesikäpa hallis toimunud kohtumine lõppes 30:30.

"Hakkasime sisse viskama. Kuigi meil oli ka palju väliseid tegureid, mis meie esitust mõjutasid, nagu näiteks meie joonemängija Anton Barouski tuulerõuetesse jäämine, suutsime siiski iga mänguga paremaks minna," rääkis Mistra peatreener Jüri Lepp.

"Edaspidi läheb muidugi raskeks. Põlva on saanud korraliku ettevalmistusaja, meie aga tuleme otse mängu pealt. Eks saab näha, kumb lähenemine siis meeskondadele kasulikum on. Kõige tähtsam on targalt mängida. Oleme selle nimel tööd teinud see hooaeg, et tähtsateks mängudeks vormis olla. Eks edasine näitab, kuidas see meil õnnestus," lisas peatreener.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Käsipalli meistriliigas algavad kohamängud

