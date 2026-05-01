X!

Wild pääses pika ootuse järel edasi: meie fännid nutsid

Jäähoki
Jäähokiliiga NHL-i play-off'i turniiril sai öösel vastu reedet läbi kaks seeriat, kui edasipääsu teise ringi kindlustasid Minnesota Wild ja Anaheim Ducks.

Läänekonverentsi avaringis esimesest kolmest mängust kaks kaotanud Minnesota võitis järgmised kolm ning alistas öösel vastu reedet Dallas Starsi kodujääl 5:2 (1:0, 1:2, 3:0), teenides seerias neli-kaks võidu. Quinn Hughes viskas kaks väravat ja tegi ühele tabamusele eeltööd, Matthew Boldy arvele jäi samuti kaks tabamust.

Wildi jaoks oli see esimene seeria võit Stanley karikaturniiril alates 2015. aastast, kui avaringis alistati St. Louis Blues. Wild on pärast seda jõudnud play-off'i pea iga aasta, aga edasipääsu pole suudetud teenida.

"Nägin pärast neljandat väravat meie fänne, vaatasin läbi klaasi ja nägin, kuidas nad nutsid," ütles väravavaht Jesper Wallstedt. "Sain siis aru, kui oluline see võit meie fännidele oli. Mitte ainult meile, aga meiega on sel teekonnal kaasas nii palju inimesi. Rõõm, mis edasi pääsemisega kaasneb, on suur."

Teises ringis läheb Wild vastamisi konverentsi esinumber Colorado Avalanche'iga, kes pühkis Los Angeles Kingis nelja mänguga konkurentsist.

Teise ringi pääses ka Anaheim Ducks, kes alistas seeria kuuendas mängus Edmonton Oilersi 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Kolm Ducksi mängijat - rootslane Leo Carlsson ning ameeriklased Chris Kreider ja Troy Terry - kogusid kolm resultatiivsuspunkti, seejuures ühe tabamuse ja kahe väravasööduga.

Anaheim ootab vastast Vegas Golden Knightsi ja Utah Mammothi vahelisest seeriast, pärast viit mängu juhib seeriat Vegas kolm-kaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo