X!

Madridi naiste turniiri finaalis lähevad vastamisi Kostjuk ja Andrejeva

Marta Kostjuk
Madridis toimuval kõrgeima taseme WTA tenniseturniiril maailma esireketi alistanud Hailey Baptiste pidi poolfinaalis tunnistama Mirra Andrejeva paremust. Venelanne kohtub finaalis ukrainlanna Marta Kostjukiga.

Veerandfinaalis esireket Arina Sabalenka üle vägeva võidu teeninud Baptiste (WTA 32.) kaotas 19-aastase Andrejeva (WTA 8.) vastu avaseti 4:6 ning oli teises setis kaotusele lähedal, aga tõrjus seisul 4:5 vastase matšpalli ja viis seti lõppmängu. Seal sai ameeriklanna kolm setipalli, aga ei kasutanud neid ära ja Andrejeval õnnestus lõpuks 10:8 võit vormistada.

Finaalis kohtub Andrejeva ukrainlanna Marta Kostjukiga (WTA 23.), kes alistas teises poolfinaalis mullu Austria lipu alla kolinud Anastasia Potapova (WTA 56.) 6:2, 1:6, 6:1. Aasta alguses kohtusid nad Brisbane'i turniiri veerandfinaalis, kus ukrainlanna 7:6 (7), 6:3 võidu teenis.

Samal ajal toimub Madridis ka meeste turniir, mis on jõudnud poolfinaalideni. Laupäeva õhtul kohtuvad esimeses poolfinaalis maailma esireket Jannik Sinner ning Arthur Fils (ATP 25.), teises poolfinaalis lähevad vastamisi maailma kolmas reket Alexander Zverev ja Alexander Blockx (ATP 69.).

Madridi naiste turniiri finaalis lähevad vastamisi Kostjuk ja Andrejeva

