Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

A. Le Coq Premium liigas on esimese ringi järel publikuhuvi võrreldes eelmise hooaja sama perioodiga kasvanud – staadionitele on tee leidnud 16 protsenti rohkem pealtvaatajaid kui aasta tagasi.

Esimese ringi järel on külastatavus 16 109, aasta tagasi oli üheksa vooru järel üldine liiga publikunumber 13 877. Kasvu juures tuleb arvestada, et JK Narva Trans pidas oma avavooru kohtumise Narva jalgpallihallis, kuhu pealtvaatajaid ei lubatud. Sellest hoolimata oli juba avavooru publikunumber mullusest suurem – 1623 pealtvaatajat võrreldes eelmise aasta 1672-ga. Esimese vooru suurima publikuga kohtumine oli valitseva meistri Tallinna FC Flora ja liiga uustulnuka FC Nõmme Unitedi avamäng, mida jälgis 522 inimest, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

Sel hooajal on üle 500 pealtvaataja kogunenud seitsmele kohtumisele. Suurima publikuarvuga mäng toimus 19. aprillil Sportland Arenal, kus Tallinna FCI Levadia ja Tallinna FC Flora vahelist derbit jälgis 1039 pealtvaatajat. Paremuselt järgmine kohtumine leidis aset mõni päev varem, kui Nõmme Kalju FC võõrustas Hiiul Levadiat ning tribüünidele kogunes 715 pealtvaatajat.

Derbikohtumine aitas Tallinna FCI Levadial kerkida ka esimese ringi suurima publikuhuviga klubiks – nende kodumänge on tänavu külastanud keskmiselt 489 pealtvaatajat. Järgnevad Tartu JK Tammeka (446) ja Nõmme Kalju FC (429). Suurimat kasvu võrreldes möödunud aastaga on näidanud Kalju, kelle publikuhuvi suurenes 63 protsendi võrra, Tammekal 43 protsenti. Märkimisväärse, 50-protsendilise kasvu on teinud ka Paide Linnameeskond, kelle kodumängudel on keskmiselt 360 pealtvaatajat.

Kuigi Esiliigas on veel üks voor enne avaringi lõppemist mängida, on sealgi publikunumber kasvutrendis. Kui möödunud aastal külastas kaheksa vooru järel mänge 5764 pealtvaatajat, siis tänavu on sama arvu kohtumiste peale staadionitele jõudnud 6139 inimest. Suurimat huvi on tekitanud Tartu JK Welco, kelle kodumängude publikuhuvi teeb silmad ette ka kõrgliigale – keskmiselt on mänge külastanud 547 pealtvaatajat. Järgnevad Viimsi JK (215) ja FC Elva (185). Esiliiga B-s on seni enim pealtvaatajaid toonud Viljandi JK Tuleviku kodumängud, kus keskmiselt on tribüünidel olnud 162 inimest.

Eesti Jalgpalli Liidu tippliigade tegevjuht Teet Allas tõi esile, et publikunumbri kasvatamisel on oluline roll klubide järjepideval tööl ja pingutustel mängupäeva korraldamisel. "On hea meel näha, et ka jahedates oludes peetud mängud toovad inimesi tribüünidele ning kogukondade kaasamine annab tulemusi. Liigad arenevad, konkurents on tasavägisem ning pealtvaatajatel on põhjust staadionile tulla," rääkis Allas.