Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

sport
Tallinna derbit jälgis tribüünil 1039 pealtvaatajat
sport

A. Le Coq Premium liigas on esimese ringi järel publikuhuvi võrreldes eelmise hooaja sama perioodiga kasvanud – staadionitele on tee leidnud 16 protsenti rohkem pealtvaatajaid kui aasta tagasi.

Esimese ringi järel on külastatavus 16 109, aasta tagasi oli üheksa vooru järel üldine liiga publikunumber 13 877. Kasvu juures tuleb arvestada, et JK Narva Trans pidas oma avavooru kohtumise Narva jalgpallihallis, kuhu pealtvaatajaid ei lubatud. Sellest hoolimata oli juba avavooru publikunumber mullusest suurem – 1623 pealtvaatajat võrreldes eelmise aasta 1672-ga. Esimese vooru suurima publikuga kohtumine oli valitseva meistri Tallinna FC Flora ja liiga uustulnuka FC Nõmme Unitedi avamäng, mida jälgis 522 inimest, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

Sel hooajal on üle 500 pealtvaataja kogunenud seitsmele kohtumisele. Suurima publikuarvuga mäng toimus 19. aprillil Sportland Arenal, kus Tallinna FCI Levadia ja Tallinna FC Flora vahelist derbit jälgis 1039 pealtvaatajat. Paremuselt järgmine kohtumine leidis aset mõni päev varem, kui Nõmme Kalju FC võõrustas Hiiul Levadiat ning tribüünidele kogunes 715 pealtvaatajat.

Derbikohtumine aitas Tallinna FCI Levadial kerkida ka esimese ringi suurima publikuhuviga klubiks – nende kodumänge on tänavu külastanud keskmiselt 489 pealtvaatajat. Järgnevad Tartu JK Tammeka (446) ja Nõmme Kalju FC (429). Suurimat kasvu võrreldes möödunud aastaga on näidanud Kalju, kelle publikuhuvi suurenes 63 protsendi võrra, Tammekal 43 protsenti. Märkimisväärse, 50-protsendilise kasvu on teinud ka Paide Linnameeskond, kelle kodumängudel on keskmiselt 360 pealtvaatajat.

Kuigi Esiliigas on veel üks voor enne avaringi lõppemist mängida, on sealgi publikunumber kasvutrendis. Kui möödunud aastal külastas kaheksa vooru järel mänge 5764 pealtvaatajat, siis tänavu on sama arvu kohtumiste peale staadionitele jõudnud 6139 inimest. Suurimat huvi on tekitanud Tartu JK Welco, kelle kodumängude publikuhuvi teeb silmad ette ka kõrgliigale – keskmiselt on mänge külastanud 547 pealtvaatajat. Järgnevad Viimsi JK (215) ja FC Elva (185). Esiliiga B-s on seni enim pealtvaatajaid toonud Viljandi JK Tuleviku kodumängud, kus keskmiselt on tribüünidel olnud 162 inimest.

Eesti Jalgpalli Liidu tippliigade tegevjuht Teet Allas tõi esile, et publikunumbri kasvatamisel on oluline roll klubide järjepideval tööl ja pingutustel mängupäeva korraldamisel. "On hea meel näha, et ka jahedates oludes peetud mängud toovad inimesi tribüünidele ning kogukondade kaasamine annab tulemusi. Liigad arenevad, konkurents on tasavägisem ning pealtvaatajatel on põhjust staadionile tulla," rääkis Allas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

11:29

Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

10:54

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

10:21

Jefimova sai hooaja avavõistlusel kolmanda koha, Tribuntsov neljas

09:46

Hayes-Davise tabamus tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

09:12

Lajal pidi Jiujiangis tunnistama hiinlase paremust

08:39

Knicks hävitas Hawksi, Timberwolves lõpetas Nuggetsi hooaja

08:05

TÄNA OTSE | Kaljul on Narvas võimalus vähemalt päevaks tabeli tippu kerkida

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

30.04

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale Uuendatud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale Uuendatud

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

30.04

Läti tennisekuulsus riputas reketi varna

30.04

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

30.04

Kõik viis murdepalli tõrjunud Lajal jõudis Hiinas veerandfinaali

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari

30.04

Vastuoluline LIV golfisari on lagunemise äärel

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo