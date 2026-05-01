Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

2016. aastal olümpiamängudel meeste üksikmängus pronksmedali võitnud jaapanlane Kei Nishikori teatas, et on otsustanud oma edukale karjäärile joone alla tõmmata.

36-aastast Nishikorit peetakse Aasia ajaloo parimaks meesüksikmängijaks, 2014. aastal jõudis ta USA lahtistel finaali, kerkis aasta hiljem maailma edetabelis neljandale reale ning alistas aasta pärast seda Rio de Janeiro olümpia pronksimatšis Rafael Nadali. Viimastel aastatel erinevate vigastustega heidelnud jaapanlane teatas neljapäeval, et on otsustanud oma karjääri lõpetada. "Armastasin noorest east alates tennist ja mängisin seda kogu südamega," teatas Nishikori ühismeedias.

"ATP profituurile jõudmine, maailma parimatega võistlemine ja esikümnes püsimine on midagi, mille üle olen väga uhke. See tunne, mida areenidel tunned, on asendamatu," jätkas jaapanlane. "Olin aeg-ajalt vigastuste tõttu pettunud, need piirasid minu võimet kõrgel tasemel mängida. Aga mu armastus tennise vastu tõi mind alati väljakule tagasi. Mu elu kujunes tänu neile kogemustele, olen väga tänulik neile, kes mind toetasid."

"Ausalt öeldes tahaksin oma karjääri jätkata," lisas Nishikori, kes jõudis 2021. aastal kodusel olümpial veerandfinaali. "Saan uhkusega öelda, et andsin endast kõik. Olen õnnelik, et selle teekonna ette võtsin."

ATP karussellil võitis Nishikori kokku 12 turniiri, Mastersi turniiridel jõudis ta neli korda finaal, aga Nadal ja Novak Djokovic jäid alistamata.