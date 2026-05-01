Knicks hävitas Hawksi, Timberwolves lõpetas Nuggetsi hooaja

Terrence Shannon
Korvpalliliigas NBA sai öösel vastu reedet läbi kaks play-off'i avaringi seeriat, kui New York Knicks ja Minnesota Timberwolves teenisid oma neljanda võidu. Seeria Philadelphia 76ersi ja Boston Celticsi vahel läheb otsustavasse mängu.

Põhiturniiril idakonverentsis kolmanda koha saanud Knicks korraldas kuuendas mängus Atlantas suurejoonelise hävitustöö, kui külalised läksid poolajapausile ajaloolise 47-punktilise eduga. Teisel poolajal juhtis New Yorgi klubi ühel hetkel lausa 61 punktiga, lõpusireeni kõlades jäi tabloole NBA play-off'i rekordit tähistav 51-punktiline võit tulemusega 140:89 (40:15, 43:21, 34:28, 23:25).

Atlanta läks seeriat juhtima kaks-üks, aga Knicks võitis seejärel kolm mängu järjest suurema eduga: neljanda mängu 16 punktiga, viienda 29 punktiga ning kuuenda lausa 51 punktiga.

OG Anunoby viskas võitjate eest 29 punkti, Mikal Bridges lisas omalt poolt 24 silma. Jalen Brunson skooris 17 punkti, tsenter Karl-Anthony Towns tegi 12 punkti, 11 lauapalli ja kümne korvisööduga kolmikduubli. Hawksi parim oli 21 punkti visanud Jalen Johnson.

Knicks jääb vastast ootama Boston Celticsi ja Philadelphia 76ersi vahelisest seeriast, mille põhiturniiril seitsmendaks jäänud 76ers viis 106:93 (20:23, 38:26, 24:14, 24:30) võiduga otsustavasse seitsmendasse mängu. Tyrese Maxey hiilgas 30 punktiga, Paul George lisas omalt poolt 23 silma ja Joel Embiid kogus 19 punkti, kümme lauda ja kaheksa korvisöötu. Celticsi eest viskas Jaylen Brown 18 ja Jayson Tatum 17 punkti.

Otsustav kohtumine toimub Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul Bostonis.

Läänekonverentsis õnnestus vigastusest räsitud Minnesota Timberwolvesil lõpetada seeria Denver Nuggetsiga, kui kuuendas mängus teenis Minnesota kodupubliku ees 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24) võidu.

Terve seeria vältel valjult Timberwolvesi võitu ennustanud Jaden McDaniels näitas taset, kui viskas 32 punkti ja haaras kümme lauda. Terrence Shannon toetas 24 punktiga, Rudy Gobert kogus kümme silma ja 13 lauapalli ja jäi kolmikduublist vaid kahe söödu kaugusele. Nikola Jokic viskas kaotajate eest 28 punkti ja lisas kümme lauda ning üheksa korvisöötu, Cam Johnson panustas 27 punkti.

Seeria neljandas mängus Anthony Edwardsist ja Donte DiVincenzost ilma jäänud Timberwolves kohtub teises ringis tugeva San Antonio Spursiga. ESPN-i ajakirjanik Shams Charania rääkis, et Edwards võiks teises ringis küll platsile naasta, aga tegemist oleks optimistiliku ajajoonega ja dünaamiline ääremees peab seda seeriat tõenäoliselt platsi kõrvalt jälgima.

