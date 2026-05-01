VAATA OTSE | Kaljul on Narvas tabeli tippu kerkida

Premium liiga
Premium liiga

Kodune jalgpalli Premium liiga reedel vaba päeva ei võta ning kahest mängust esimeses võõrustab JK Narva Trans Nõmme Kalju FC-d. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Aet Süvari ja Risto Unt.

Tänavust hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Paide on viimase nelja mänguga teeninud vaid ühe võidu ja ühe viigi ning loovutanud esikoha Tallinna FCI Levadiale. Paide jääb tabeli liidrist aga kahe punkti kaugusele ehk kerkiks reedel võiduga taas esimeseks, vähemalt kuni Levadia laupäevase mänguni.

"Teame, et tuleb keeruline ja nõudlik mäng. Oleme oma tegemised läbi analüüsinud ning peame olema väljakul distsiplineeritud ja keskendunud igas mängu faasis. Oluline on hoida oma mängu kontrolli all ja teha õiged otsused õigel hetkel. Läheme mängule selge eesmärgiga võtta kolm punkti," ütles peatreener Nikita Andrejev.

Viimased kolm kohtumist Kalju ja Transi vahel on lõppenud mõlema tiimi võiduga ning ühe viigiga. "Me kõik teame, kui raske on Narva vastu mängida, eriti nende kodus, kuid läheme mängule heas vormis, oleme valmis võitlema ja oma punktid ära võtma," sõnas Kalju puurilukk Maksim Pavlov.

Trans pole see hooaeg aga üldse hoogu sisse saanud ning üheksa mänguvooruga on teenitud kaks võitu ja seitse kaotust. Tabelis ollakse kuue punktiga viimasel ehk kümnendal kohal, viimases mängus lubati Levadial lüüa lausa seitse vastuseta väravat. "Tuleb keeruline mäng, kuid meeskond on valmis lõpuni võitlema. Püüame olukorda muuta, näidata iseloomu ja teha kõik võimaliku tulemuse ning meie fännide nimel!" sõnas väravavaht Mark Zahharov.

Reede õhtul peetakse Premium liigas veel üks mäng, kui tabeli neljas Paide Linnameeskond võõrustab üheksandal kohal asetsevat Tartu JK Tammekat.

