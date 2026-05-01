TÄNA OTSE | Kaljul on Narvas võimalus vähemalt päevaks tabeli tippu kerkida

Kodune jalgpalli Premium liiga reedel vaba päeva ei võta ning kahest mängust esimeses võõrustab JK Narva Trans Nõmme Kalju FC-d. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Aet Süvari ja Risto Unt.

Tänavust hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Paide on viimase nelja mänguga teeninud vaid ühe võidu ja ühe viigi ning loovutanud esikoha Tallinna FCI Levadiale. Paide jääb tabeli liidrist aga kahe punkti kaugusele ehk kerkiks reedel võiduga taas esimeseks, vähemalt kuni Levadia laupäevase mänguni.

"Teame, et tuleb keeruline ja nõudlik mäng. Oleme oma tegemised läbi analüüsinud ning peame olema väljakul distsiplineeritud ja keskendunud igas mängu faasis. Oluline on hoida oma mängu kontrolli all ja teha õiged otsused õigel hetkel. Läheme mängule selge eesmärgiga võtta kolm punkti," ütles peatreener Nikita Andrejev.

Viimased kolm kohtumist Kalju ja Transi vahel on lõppenud mõlema tiimi võiduga ning ühe viigiga. "Me kõik teame, kui raske on Narva vastu mängida, eriti nende kodus, kuid läheme mängule heas vormis, oleme valmis võitlema ja oma punktid ära võtma," sõnas Kalju puurilukk Maksim Pavlov.

Trans pole see hooaeg aga üldse hoogu sisse saanud ning üheksa mänguvooruga on teenitud kaks võitu ja seitse kaotust. Tabelis ollakse kuue punktiga viimasel ehk kümnendal kohal, viimases mängus lubati Levadial lüüa lausa seitse vastuseta väravat. "Tuleb keeruline mäng, kuid meeskond on valmis lõpuni võitlema. Püüame olukorda muuta, näidata iseloomu ja teha kõik võimaliku tulemuse ning meie fännide nimel!" sõnas väravavaht Mark Zahharov.

Reede õhtul peetakse Premium liigas veel üks mäng, kui tabeli neljas Paide Linnameeskond võõrustab üheksandal kohal asetsevat Tartu JK Tammekat.

premium liiga uudised

08:05

TÄNA OTSE | Kaljul on Narvas võimalus vähemalt päevaks tabeli tippu kerkida

30.04

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

27.04

Paide Linnameeskond loobub senisest peatreenerist, asemele tuleb Tarmo Kink

26.04

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks

26.04

VIDEO | Sappinen ja Usta nõelasid Paidet

25.04

Kapteni iluvärav tõstis Harju Laagri esikolmiku kannule

22.04

VIDEO | Eerme tähistas sünnipäeva kahe väravaga

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks

22.04

Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

19.04

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

08:05

TÄNA OTSE | Kaljul on Narvas võimalus vähemalt päevaks tabeli tippu kerkida

30.04

Eesti hokinoored avasid kodusel MM-il võiduarve

30.04

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

30.04

Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale Uuendatud

30.04

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

30.04

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud Uuendatud

30.04

ETV spordisaade, 30. aprill

30.04

Tallinna FC Bunker Partner kaitses tiitlit

30.04

Man Unitedi endine kapten riputab putsad varna

30.04

Nuudi jõudis Madridis settigi kaotamata kaheksa hulka

30.04

Noor Eesti võidusõitja osaleb tänavu Itaalia F4 sarjas

30.04

Romandia velotuur on alanud Pogacari kontrolli all

30.04

Läti tennisekuulsus riputas reketi varna

30.04

Lill: meie põhiprobleem on aeglane oludega kohanemine

30.04

Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

