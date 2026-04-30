X!

Flora lõpetas tiheda aprilli magusa revanšiga

Premium liiga
Tallinna FC Flora.
Tallinna FC Flora. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna FC Flora alistas jalgpalli Premium liiga kümnendas voorus kodus Harju JK Laagri kindlalt 5:0 ja kirjutas tabelisse kolmanda võidu järjest.

Flora pani asjad kiirelt paika: viiendal minutil skooris Vladislav Kreida, 18. minutil Rauno Sappinen ja 21. minutil Remo Valdmets. Avapoolaja üleminutitel lõi Sergei Zenjov ka neljanda värava ja lõppseisu vormistas 62. minutil Taaniel Usta.

Võit oli seda magusam, et kahe klubi hooaja esimeses omavahelises duellis viis nädalat tagasi Laagris jäi peale kohalik meeskond 2:0.

Vooru ülejäänud mängudes on reedel vastamisi Narva JK Trans - Nõmme Kalju FC ja Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka ning laupäeval FC Kuressaare - Tallinna FCI Levadia ja Pärnu JK Vaprus - FC Nõmme United.

Neist Transi ja Kalju mängu näeb reedel, 1. mail algusega kell 14.25 ka ETV2 ja ERR- spordiportaali vahendusel.

Hetkel on tabeli tipp väga tihe: juhib 21 punktiga (9 mängust) Levadia, järgnevad Kalju 19 (9), Flora 18 (10), Paide 17 (9) ja Harju 16 punktiga (10).

Toimetaja: Siim Boikov

