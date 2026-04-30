Man Unitedi endine kapten riputab putsad varna

Oma viimasel hooajal esindab Young esiliigas palliva Ipswich Towni ridu, kuid pole alates jaanuarist väljakul käinud. "Olen uskumatult uhke ja õnnelik, et olen oma karjääri jooksul kõik saavutanud," teatas 40-aastane äärekaitsja.

"Ei juhtu just sageli, et istud ja mõtled sellele ajal, kui oled veel mängus sees, aga olen elanud viimased 23 aastat oma unistustes. Nüüd on aeg mõtiskleda selle üle, mida olen suutnud saavutada. Järgmised nädalad ja kuud on aeg otsustada, mida edasi teen."

Young esindas karjääri esimeses pooles Watfordi ja Aston Villa ridasid, aga kõige edukamad hetked hakkasid tulema pärast 2011. aastal Manchester Unitediga liitumist, kus ta pallis üheksa hooaega.

Selle jooksul krooniti ta Inglismaa meistriks (2013), karikavõitjaks (2016), liigakarikavõitjaks (2017) ja Euroopa liiga võitjaks (2017). Hiljem liitus Young Milano Interiga ning tuli 2021. aastal ka Itaalia meistriks ja pääses 2020. aastal Euroopa liiga finaali.

Pärast kahte hooaega Itaalias mängis Young paar hooaega uuesti Aston Villas ja siis eelmised kaks hooaega Evertonis, kuuludes alati põhimeeste hulka.