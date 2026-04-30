Läti tennisekuulsus riputas reketi varna

Anastasija Sevastova
Anastasija Sevastova Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Karjääri jooksul suure slämmi turniiril poolfinaali jõudnud ja maailma edetabelis peaaegu kümne hulka kerkinud Läti tennisist Anastasija Sevastova teatas karjääri lõpetamisest.

36-aastane mängija polnud viimastel hooaegadel enam väga palju platsil käinud. Tema karjääri saatsid mitmed vigastused, mis põhjustasid pikki mängupause. Samuti võttis ta tennisest aja maha emaks saades. Viimastel hooaegadel teda kuigi tihti väljakul ei nähtud ja lõpetamise hetkel oli ta vajunud maailma edetabelis teise saja lõppu.

Ta tunnistas ühismeedias tehtud avalduses, et karjäär käis üles-alla ja pakkus rõõmuhetkede kõrval ka väljakutseid. "Ma olen uhke kõige üle, mida olen saavutanud ning isegi enam nende sõprussuhete üle, mida olen paljude imeliste inimestega loonud," teatas Sevastova.

"Kunagi ei ole kerge jätta hüvasti millegiga, mida sa tõeliselt armastad, aga pärast hoolikat arupidamist olen jõudnud otsusele. On aeg jätta profitennisega hüvasti."

Sevastova jõudis 2018. aasta USA lahtistel poolfinaali, olles kahel eelneval turniiril lõpetanud veerandfinaalis. Samal aastal tõusis ta ka maailma edetabelis 11. reale, mis jäi tema kõrgeimaks.

Hoolimata mitmest pikast pausist võitis ta karjääri jooksul neli WTA turniiri ja jõudis 2018. aastal WTA 1000 taseme turniiril Hiina lahtistel finaali, kus tuli tunnistada Caroline Wozniacki paremust.

Sevastovaga jõudsid karjääri jooksul küllalt edukalt lahinguid pidada ka Eesti tipud Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit. Kui Kontaveit võitis kolmest mängust kaks, siis Kanepi sai vastasest jagu kõigis kolmes omavahelises matšis.

Toimetaja: Siim Boikov

