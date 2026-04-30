Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

Kohtumises ei visatud väravaid enne, kui seda suutis Cam York lisaaja 18. minutil. Resultatiivse söödu jagasid Matvei Mitškov ja Noah Cates.

Mõistagi said sellise skoori juures särada väravavahid: Philadelphia puurilukk Dan Vladar tõrjus kõik 42 vastaste pealeviset, tema Pittsburghi kolleeg Arturs Šilovs tõrjus 32 pealeviskest 31.

Philadelphia asus seeriat juhtima kolm-null, aga kiiret jalutuskäiku siit ei tulnud, sest kaks järgmist kohtumist võitis Pittsburgh. Kuuenda mängu võit tagas neile siiski teise ringi Carolina Hurricanesiga.

Montreal Canadiens alistas võõrsil Tampa Bay Lightningu 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) ja asus seeriat samuti kolm-kaks juhtima. Samuti on kolm-kaks ees Vegas Golden Knights, kes mängib Utah Mammothiga. Kolmapäeval toimunud kohtumine lõppes alles teisel lisaajal ja seda nende 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) võiduga.