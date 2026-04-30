Skoorivaene õhtu viis Philadelphia Flyersi järgmisesse ringi

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins
Philadelphia Flyers alistas jäähoki Stanley karikavõistlustel kodus Pittsburgh Penguinsi lisaajal 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) ja võitis avaringi seeria mängudega neli-kaks.

Kohtumises ei visatud väravaid enne, kui seda suutis Cam York lisaaja 18. minutil. Resultatiivse söödu jagasid Matvei Mitškov ja Noah Cates.

Mõistagi said sellise skoori juures särada väravavahid: Philadelphia puurilukk Dan Vladar tõrjus kõik 42 vastaste pealeviset, tema Pittsburghi kolleeg Arturs Šilovs tõrjus 32 pealeviskest 31.

Philadelphia asus seeriat juhtima kolm-null, aga kiiret jalutuskäiku siit ei tulnud, sest kaks järgmist kohtumist võitis Pittsburgh. Kuuenda mängu võit tagas neile siiski teise ringi Carolina Hurricanesiga.

Montreal Canadiens alistas võõrsil Tampa Bay Lightningu 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) ja asus seeriat samuti kolm-kaks juhtima. Samuti on kolm-kaks ees Vegas Golden Knights, kes mängib Utah Mammothiga. Kolmapäeval toimunud kohtumine lõppes alles teisel lisaajal ja seda nende 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) võiduga.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo