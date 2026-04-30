VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar peab MM-i viimase alagrupimängu võitma

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill peavad Šveitsis Genfis toimuvatel maailmameistrivõistlustel edasipääsulootuse säilimiseks oma viimase alagrupimängu Hollandi paari vastu võitma ning lootma ka konkurentide ebaõnnele. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne mängust algab kell 15.

Kaldvee ja Lille jaoks algas segapaaride MM 0:9 kaotusega Jaapanile, valus kaotus saadi ka Hiinalt ning Austraalialt. Viie võidu ja kolme kaotusega on Eesti A-alagrupis neljandal kohal, edasi pääseb kolm parimat paari.

Alagrupiturniiri viimane vastane, Hollandi paar Lisenka Bomas - Wouter Gösgens on seni võitnud neli ja kaotanud samuti neli mängu, sealjuures alistasid hollandlased näiteks ka Austraalia.

Edasipääsulootuste säilimiseks peab Eesti kindlasti Hollandit võitma, aga sellestki ei pruugi pääseda: tabelis Eesti paari ees oleval Rootsil ja Jaapanil on kuus võitu ja kaks kaotust, sealjuures mängitakse vastavalt Prantsusmaa ja Taaniga, grupi nõrgimatega, kes on mõlemad saanud ühe võidu.

