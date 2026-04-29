Andrei Ojamets jätkab Tartu Bigbanki peatreenerina

Tänavu märtsi alguses enne Eesti meistrivõistluste mänge lõpetas Bigbank koostöö senise juhendaja Alar Rikbergiga ja kutsus teda asendama Ojametsa, kes on sama tööd teinud ka perioodidel 2012-2015 ja 2018-2020.

"Mõtlesin, et tasub veel korra meestega proovida," kommenteeris Ojamets. "See on jälle midagi uut ja põnevat. Viimase hooaja lõpp oli küll raske, aga huvitaval kombel tekkis minus treenerina mingi uus hingamine."

Tänavune hooaeg kulmineerus hõbemedalitega. Järgmise hooaja osas ta veel väga konkreetselt kõneleda ei osanud. "Tartu meeskonna eesmärgid on alati olnud kõrged ja järgmisel hooajal ei saa need olla madalamad, kui olid varem," vastas peatreener.

Mida võivad fännid meeskonnalt juba esimestes mängudes oodata? "Sellele küsimusele on väga raske hetkel vastata, sest meeskonna koosseis pole veel selge ja uues koosseisus pole ühtegi trenni tehtud," jätkas ta.

"Vastaks võib-olla nii, et ootaks meeskonna poolt valmidust igas mangus võitlema ja seda iga palli eest! Ma usun, et fännidele meeldiks see kõige rohkem."

Klubi juht Hendrik Rikand lisas: "Nägin hooaja järgsetes vestlustes kuidas Ojametsa silmad jälle särasid ja janunesid taas võitluse ning tiitlite järele. See oli märk, et Andrei on õige valik!"