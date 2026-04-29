Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

IFAB otsustas Vancouveris toimunud erakorralisel koosolekul, et edaspidi võib näidata punast kaarti, kui mängija katab vastasele midagi öeldes käe suuga või lahkub protestiks kohtuniku otsuse vastu väljakult. Mõlemad reeglid kehtivad juba suvisel MM-finaalturniiril.

Kumbki kujuteldav olukord on sel aastal tekitanud ka omajagu kõneainet ja rahvusvahelise jalgpalliliidu president Gianni Infantino ütles juba veebruaris, et mängijad, kes katavad vastastega rääkides suu, tuleks platsilt eemaldada.

Ta pidas silmas Meistrite liiga kohtumist Lissaboni Benfica ja Madridi Reali vahel, kus Benfica mängijat Gianluca Prestiannit süüdistati vastaste Vinicius Juniori suunas diskrimineerivate asjade ütlemises. Kuna ta aga kattis oma suu sel hetkel mängusärgiga, ei olnud võimalik seda nii täpselt tuvastada.

Kuigi Prestianni ise eitas süüdistust, sai ta UEFA-lt väidetavalt homofoobsete väljendite kasutamise eest kuue kohtumise pikkuse mängukeelu.

Tänavu jaanuaris toimunud Aafrika Rahvuste karikaturniiri finaalis jalutas Senegali meeskond aga protestiks kohtuniku penaltimääramisele väljakult minema. Hiljem tuldi tagasi ja võideti lisaaja väravast 1:0, kuid Aafrika jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon rahuldas Maroko protesti ja määras neile 3:0 võidu.

"Võistluste korraldaja äranägemise järgi võib kohtunik karistada punase kaardiga iga mängijat, kes lahkub mänguväljakult protestiks kohtuniku otsuse vastu," teatas IFAB. "See uus reegel hakkab kehtima ka iga meeskonna ametniku kohta, kes õhutab mängijaid mänguväljakult lahkuma. Võistkonnale, kes põhjustab mängu katkestamise, määratakse loobumiskaotus."