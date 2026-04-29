Neel alustas Floridas kindla võiduga
Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema paarismängupartner Abigail Rencheli (Moldova) alustasid Florida osariigis Bonita Springsis toimuvat ITF-i W100 taseme turniiri võiduga.
Neel ja Rencheli said esimeses ringis jagu Rootsi paarist June Björk - Nora Svensson 6:2, 6:1. Esimeses setis murti kahel ja teises kolmel korral vastase palling.
Neelil ja Renchelil on turniiril kolmas paigutus. Järgmises ringis ehk veerandfinaalis ootab neid kas paar Olga Govortsova - Arantxa Rus (Holland) või Kylie Collins (USA) - Haley Giavara (USA).
