Neel alustas Floridas kindla võiduga

Neel ja Rencheli said esimeses ringis jagu Rootsi paarist June Björk - Nora Svensson 6:2, 6:1. Esimeses setis murti kahel ja teises kolmel korral vastase palling.

Neelil ja Renchelil on turniiril kolmas paigutus. Järgmises ringis ehk veerandfinaalis ootab neid kas paar Olga Govortsova - Arantxa Rus (Holland) või Kylie Collins (USA) - Haley Giavara (USA).