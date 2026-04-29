Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

Endre Strömsheim. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Norra laskesuusatamise liit (NSSF) avalikustas kolmapäeval oma A- ja B-koondiste koosseisud.

A-koondisesse, kust valitakse sportlased MK-etappideks, nimetati meestest Sturla Holm Lägreid, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Isak Frey ja Martin Uldal.

Järelkasvukoondisesse ehk B-koondisesse kuuluvad Einar Hedegart, Sverre Dahlen Aspenes, Ole Tafjord Suhrke, Martin Nevland, Kasper Kalkenberg ja Sivert Silsand Gerhardsen.

Üllatuslikult jäi koondisekohata ühisstardi valitsev maailmameister Endre Strömsheim, kellel on maailmameistrina niikuinii koht olemas järgmise aasta veebruaris Otepääl toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

"See on karm. Olen ise midagi sarnast läbi elanud. Ükskõik, kuidas seda analüüsida, on see minu arvates karm," kommenteeris Strömsheimi puudumist Dale-Skjevdal TV2-le. "Tean, et neile, kes koondisesse ei mahu, üritatakse tagada head treeningtingimused. Aga see ei muuda fakti, et koondisest väljajäämine tekitab sinus väga halva tunde," lisas ta.

"Meeste koondises on väga tihe konkurents. Koosseisu mahuks vabalt ka kümme sportlast, kuid üldjoontes on valikud ootuspärased," kommenteeris TV2 laskesuusatamise ekspert Ole Einar Björndalen. "Nii Strömsheimil kui ka [Vebjörn] Sörumil oli eelmisel hooajal oodatust kehvem hooaeg. Ühel olid seljavigastused ja teisel omad mured. Ei ole lihtne olukord, eriti kui on tegu kahe väga andeka sportlasega."

Naiste seas pääsesid A-koondisesse Maren Kirkeeide, Ingrid Landmark Tandrevold, Juni Arnekleiv, Marthe Kraakstad Johansen, Karoline Offigstad Knotten ja Gro Njölstad Randby. Knotten jäi mullu alaliiduga tekkinud lahkhelide tõttu koondisest välja. Randby on uus nägu A-koondises, kes varem kuulus B-koondisesse.

"Üksi tegutsemisel on mõned eelised, aga valiksin igal juhul pigem koondisekoha ja nõudliku keskkonna selle asemel, et olla üksi," rääkis Knotten. "Ootan väga, et saaksin tüdrukutega koos olla ja meie taset ühiselt tõsta. Tahan panustada sellesse, et meil oleks järgmisel aastal MM-iks tugev naiskond."

Naiste B-koondise moodustavad Siri Galtung Skar, Guro Ytterhus, Ragna Fodstad, Silje Kristine Berg Knutsen, Karoline Erdal ja Frida Tormodsgard Dokken.

Laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab 24. novembril Kontiolahtis. MM toimub Otepääl 8. -21. veebruaril.

