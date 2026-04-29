Draisaitl säilitas Oilersi ja Pastrnak Bruinsi edasipääsulootuse

Eelmisel kahel hooajal finaalseerias mänginud Oilers viis avaringi seeria Anaheim Ducksi vastu kuuendasse mängu, kui teenis kodujääl 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) võidu. Leon Draisaitl viskas võitjate kasuks kaks väravat ning Evan Bouchard sai kirja kolm söödupunkti. Väravas tõrjus 29 vastaste pealeviset Connor Ingram. Ducksil on kolm-kaks eduseis, kuues kohtumine toimub ööl vastu reedet Californias.

Väljalangemist vältis ka Boston Bruins, kes võitis seeria viienda mängu võõrsil Buffalo Sabresi vastu lisaajal 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Rasmus Dahlin viskas Sabresi kasuks avavärava, Elias Lindholm viigistas seisu teisel perioodil ning lisaajal hoolitses külaliste võiduvärava eest David Pastrnak. Sabres juhib seeriat kolm-kaks.

Minnesota Wild alistas võõral jääl Dallas Starsi 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) ja läks seeriat juhtima kolm-kaks. Võitjate poolel oli eriti heas hoos Kirill Kaprizov, kes viskas ühe värava ja tegi eeltöö kahele tabamusele.