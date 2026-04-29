Draisaitl säilitas Oilersi ja Pastrnak Bruinsi edasipääsulootuse
Jäähoki Stanley karikavõistluste avaringis vältisid läinud ööl väljalangemist Edmonton Oilers ja Boston Bruins.
Eelmisel kahel hooajal finaalseerias mänginud Oilers viis avaringi seeria Anaheim Ducksi vastu kuuendasse mängu, kui teenis kodujääl 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) võidu. Leon Draisaitl viskas võitjate kasuks kaks väravat ning Evan Bouchard sai kirja kolm söödupunkti. Väravas tõrjus 29 vastaste pealeviset Connor Ingram. Ducksil on kolm-kaks eduseis, kuues kohtumine toimub ööl vastu reedet Californias.
Väljalangemist vältis ka Boston Bruins, kes võitis seeria viienda mängu võõrsil Buffalo Sabresi vastu lisaajal 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Rasmus Dahlin viskas Sabresi kasuks avavärava, Elias Lindholm viigistas seisu teisel perioodil ning lisaajal hoolitses külaliste võiduvärava eest David Pastrnak. Sabres juhib seeriat kolm-kaks.
Minnesota Wild alistas võõral jääl Dallas Starsi 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) ja läks seeriat juhtima kolm-kaks. Võitjate poolel oli eriti heas hoos Kirill Kaprizov, kes viskas ühe värava ja tegi eeltöö kahele tabamusele.
