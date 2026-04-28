Talviku motokrossihooaja eel: uus formaat ja rajad, see on ainult põnev!

Motosport

Sel nädalal algavad motokrossi Eesti meistrivõistlused etapiga Põlvas. Klassis MX Open asub meistritiitlit kaitsma Jörgen-Matthias Talviku.

Viieetapiline Eesti meistrivõistluste hooaeg toob tänavu kaasa kaks uut rada, kui sel nädalavahetusel sõidetakse Põlvas ning viimane etapp esmakordselt Maardus. "Uus eestikate kalender, uus formaat, rohkem sõite, uued rajad. See on ainult põnev," tõdes Talviku ERR-iga rääkides.

"Mulle endale pakub just huvi, et kuidas need uued rajad ja organiseerimine on. Rajaehitus, möödumisvõimalused, rajakiirus, mille kohta oleme viimastel aastatel arutanud. Olen ise saanud suhteliselt hästi jätkata seda teed, mis eelmine aasta sai käidud. Mootorratas on põhimõtteliselt sama, teeme kvaliteetset tööd edasi. Eks see selline järjepidev töö on. Põlvas sõitsin tegelikult päris kaua aega tagasi, kuskil 2019. aastal. Ega ma rohkem polegi seal elus kordagi käinud: seda põnevam on, saab vägev olema!"

Talviku plaan on tänavu Eesti meistritiitlit kaitsta, kuid põhirõhk on siiski suunatud Euroopa ühele tugevaimale, ADAC sarjale ehk Saksamaa meistrivõistlustele, kus ta mullu sai kõrge neljanda koha. Sama koha sai ta ka aprilli alguses avaetapil.

"Arvan, et ettevalmistus on hea olnud," usub Talviku. "Proovime oma privaattiimi elu veel kvaliteetsemaks saada. Saksamaa meistrivõistlused algasid hästi, suutsin sõidupoodiumi ära tuua ja mul on nüüd sealne tiim, kes mind toetab. Natuke elu lihtsamaks ja natuke toetust selja taha. Ma arvan, et hooaeg on hästi alanud ja näiteks juba aasta algul Itaalia meistrivõistluste seitsmes koht, need on kõik head näidud, mis näitavad, et hoog on olemas."

Sel aastal soovib Talviku rohkem kaasa lüüa ka maailmameistrivõistluste sarjas, kus tal on kirjas juba esimesed punktid. "Eelmine hooaeg läks hästi, kindlasti proovin seda korrata. Eelmine aasta sain ainult kolm MM-i kaasa sõita. Alustuseks oli hea, aga see aasta on ambitsioonid suuremad: kuskil seitse MM-etappi tahaks kaasa sõita puhtalt logistilistel võimalustel ja vabadel nädalavahetustel," kinnitas Talviku.

"Eesmärgiks on ikka punktiküsija ehk TOP20 sees olla. See aasta on MM-il tase oluliselt kõvem, sõitjaid on MX2-st üle MX1 tulnud. Juba esimesed MM-etapid sel aasta näitasid, et mul oli mõnes sõidus hoog esikümne piiri peal. Eks see kõik selline kõikide asjade kokkupanemine on. Tsikli seadistus, enda tiimitöö. Teeme seda oma käe peal, üritame nii hästi, kui võimalik. Tuleb rauda taguda nii kaua, kuni noor oled!"

Toimetaja: Anders Nõmm

Talviku motokrossihooaja eel: uus formaat ja rajad, see on ainult põnev!

