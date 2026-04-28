Jordani saavutust korranud Flagg valiti napi eduga aasta uustulnukaks

Cooper Flagg
Korvpalliliiga NBA hooaja parimaks uustulnukaks valiti Dallas Mavericksi täht Cooper Flagg, kes edestas üsna napilt oma ülikooliaegset tiimikaaslast Kon Knueppelit (Charlotte Hornets).

Flaggist sai alles teine uustulnuk, kes oma debüüthooajal olnud oma võistkonna parim nii punktide (21,0), lauapallide (6,7), korvisöötude (4,5) kui vaheltlõigete (1,2) arvestuses. Esimesena sai sellega hakkama Michael Jordan hooajal 1984/85.

Hooaja käigus 19-aastaseks saanud Flagg sai aasta uustulnuka valimisel reporteritelt 412 punkti (56 esi- ja 44 teise koha häält); Duke'is tema ülikoolikaaslaseks olnud Kon Knueppel teenis 386 (44 ja 55) punkti. Kolmas oli Philadelphia 76ersi tagamängija VJ Edgecombe 96 punktiga.

Kogu hooaja jooksul oli Knueppel, kes kogus keskmiselt 18,5 punkti, 5,3 lauapalli ja 3,4 korvisöötu ning aitas Hornetsil võita 25 mängu enam kui eelmisel hooajal, Flaggist erinevates edetabelites ees, aga Mavericksi tulevikutäht pööras hääletuse tõenäoliselt enda kasuks põhihooaja eelviimase nädalaga.

4. aprillil viskas Flagg Orlando Magicu vastu 51 punkti ning sai esimeseks teismeliseks, kes NBA-s 50 punkti piiri ületanud; kaks päeva hiljem kostitas ta Los Angeles Lakersit 45 punktiga. Ühe korra jäi põhihooaja jooksul Flaggi arvele ka 49 ja ühe korra 42 punkti, mitmel korral jäi tal väga vähe puudu kolmikduublist.

"Vaatan iga õhtu tema mänge või vähemalt protokolle; juba seepärast, et ta on üks mu vennastest," vastas Flagg küsimusele, kui tihti endise meeskonnakaaslase Knueppeli statistilistel näitajatel silma peal hoidis. "Meil on väga hea suhe ning oleme üksteise jaoks kogu ülejäänud elu olemas. Vaatasin teda fännina, aga muidugi oli seal natuke ka omavahelist rivaalitsemist," tõdes Flagg.

Toimetaja: Anders Nõmm

