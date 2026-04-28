Lass ja Lulea krooniti Rootsi meistriks

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest oli kõige positiivsem nädal Kadri-Ann Lassil, kes aitas heade esitustega finaalseerias Lulea Basketil võita klubi ajaloo kümnenda Rootsi meistritiitli.

Lass ja Lulea Basket tulid lõppenud nädalal klubi ajaloos kümnendat korda Rootsi meistriteks, kui finaalseerias mängiti kuivalt 3-0 üle Södertälje naiskond. Teisipäevases avakohtumises võitis Lulea kodusaalis 95:57. Eestlanna sai 22 mänguminutiga kirja viis punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/2), viis lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea, vahendab Basket.ee.

Reedeses matšis olid võõrsil Lulea võidunumbrid 73:64. Lass kogus 31 minutiga oma tiimis paremuselt teisena 16 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 4/9), 11 lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe viskeblokeeringu ja kaks isiklikku viga. Pühapäevases kolmandas ja viimaseks jäänud finaalmängus oli Lulea taas kodusaalis parem 94:64. Eestlanna sai 31 mänguminutiga kirja taas oma tiimi paremuselt teisena 18 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 3/9, vabavisked 1/1), kaheksa lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kaks viskeblokeeringut, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.

Belgia meistriliiga põhiturniiril teise asetuse saanud Anna Gret Asi ja Castors Braine kaotasid poolfinaalseeria otsustavas kolmandas kohtumises kolmandana play-off'i jõudnud Namurile eelmisel teisipäeval tulemusega 70:73 ning sellega sai nende tänavune liigahooaeg läbi. Eestlanna viibis väljakul 17 minutit ning kogus selle ajaga 13 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 3/7), ühe lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (7-11) lõppenud nädalal vastu võtma järjekordse kaotuse, kui võõrsil jäädi põhiturniiri viimases mängus numbritega 72:85 alla liigatabeli neljandale Essex Rebelsile (12-5). Eestlanna kogus 30 mänguminutiga üleplatsinaisena 27 punkti (kahesed 12/17, kolmesed 0/3, vabavisked 3/3), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe viskeblokeeringu, kaks pallikaotust ja neli isiklikku viga. Manchester Basketball (7-11) lõpetas põhiturniiri liigatabelis kümne naiskonna hulgas seitsmenda kohaga. Play-off'idega alustatakse mai esimestel päevadel.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel lõpetasid CDEFF (21-3) ja Greeta Üprus turniiri võidukalt, kui viimases kohtumises mängiti kodusaalis tulemusega 71:69 üle SC Braga naiskond. Eestlanna viibis väljakul 29 minutit ning kogus selle ajaga oma naiskonnas paremuselt teisena 15 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 3/7, vabavisked 2/2), kaheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Madeiral asuv CDEFF (21-3) naiskond tagas esiliiga võiduga endale järgmiseks hooajaks otsepääsu kõrgliigasse.

Johanna Eliise Teder ja Costa Masnaga võitsid lõppenud nädalal Itaalia esiliigas esimeses poolfinaalseeria kohtumises kodusaalis Livornot tulemusega 89:87. Eestlanna kogus 36 mänguminutiga oma tiimis paremuselt teisena 28 punkti (kahesed 3/8, kolmesed 4/9, vabavisked 10/10), kolm lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea. Seeria teine kohtumine peetakse Livorno koduplatsil kolmapäeval.