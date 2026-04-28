Eesti naisjuuniorid testisid vormi Belgia ühepäevasõitudel

Eesti naisjuuniorid Belgia ühepäevasõidul. Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Adeele Jaht ja Gisele Rang (mõlemad Minimax Cycling WB) testisid nädalavahetusel vormi Belgias peetud naisjuunioride ühepäevasõitudel Gullegemse Jeugdkoers ja Molenstedes. Mõlemal päeval finišeeriti peagrupis ja täideti edukalt võistkondlikud eesmärgid.

Gullegemse Jeugdkoers ühepäevasõidul õnnestus realiseerida sprinditaktika, kus võidu võttis klubikaaslane Camille Daix. Jaht lõpetas kaheksandal ja Gisele Rang 15. positsioonil, vahendab ejl.ee.

Molenstede rajal kulges sõit rütmimuutuste ja rünnakutega, mis tegi võistluse raskeks. Viimases kurvis toimunud Minimax sprinteri kukkumine takistas eestlannadel finišiheitluses osalemist. Rang sai 11. ja Jaht 13. koha.

Järgnevalt keskenduvad mõlemad sportlased kooli lõpueksamitele ning järgmised stardid on juba 10. mail, kui sõidetakse Gent-Wevelgem Juniors.

Toimetaja: Henrik Laever

jalgrattauudised

15:07

26.04

Eesti naisjuuniorid testisid vormi Belgia ühepäevasõitudel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo