Eesti naisjuuniorid testisid vormi Belgia ühepäevasõitudel

Adeele Jaht ja Gisele Rang (mõlemad Minimax Cycling WB) testisid nädalavahetusel vormi Belgias peetud naisjuunioride ühepäevasõitudel Gullegemse Jeugdkoers ja Molenstedes. Mõlemal päeval finišeeriti peagrupis ja täideti edukalt võistkondlikud eesmärgid.

Gullegemse Jeugdkoers ühepäevasõidul õnnestus realiseerida sprinditaktika, kus võidu võttis klubikaaslane Camille Daix. Jaht lõpetas kaheksandal ja Gisele Rang 15. positsioonil, vahendab ejl.ee.

Molenstede rajal kulges sõit rütmimuutuste ja rünnakutega, mis tegi võistluse raskeks. Viimases kurvis toimunud Minimax sprinteri kukkumine takistas eestlannadel finišiheitluses osalemist. Rang sai 11. ja Jaht 13. koha.

Järgnevalt keskenduvad mõlemad sportlased kooli lõpueksamitele ning järgmised stardid on juba 10. mail, kui sõidetakse Gent-Wevelgem Juniors.