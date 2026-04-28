Igonen tassis ja Tõugjas hoidis meistrit pikalt kuival, aga kahe peale saadi üks punkt

Matvei Igonen
Eesti jalgpallikoondislased Matvei Igonen ja Erko Jonne Tõugjas said mõlemad Rootsi kõrgliigas kirja täismängu, aga mõlemale jäi mängust suhu mõru maik.

Tõugjas ja Halmstad pidid võõrsil tunnistama mulluse üllatusmeistri Mjällby paremust. Halmstad suutis võõrustajaid 55. minutini nullil hoida, aga siis eksis väljatulekul Allsvenskani debüüti teinud 21-aastane taanlasest väravavaht William Lykke ja Jacob Bergström veeretas palli tühja väravasse, vahendab Soccernet.ee.

Teise tabamuseni jõudis Mjällby alles lõpu eel, kui 84. minutil pääses Lykkega silmitsi William Granath ja tegi lõppseisuks 2:0. Halmstad on viiest mängust kogunud seni kaks viigipunkti, mis jätab nad tabelis 16 meeskonna seas hetkel viimasele kohale.

Igoneni tööandja Degerfors oleks võidu korral tõusnud seitsmendale tabelireale ja Örgryte vastu pääsetigi 68. minutil Gideon Yiriyoni tabamusest juhtima. Igonen oli selleks hetkeks teinud Degerforsi postide vahel mitu head tõrjet, neid kogunes mängu lõpuks tema arvele kuus tükki. Ent 83. minutil niitis keskkaitsja Nasiru Moro karistusalas võõrustajate ründajal Noah Cristofferssonil jalad alt, peakohtunik määras penalti ja Tobias Sana saatis palli Igonenile püüdmatult ülemisse väravanurka.

Lisaminutitel kerkis Eesti koondise väravavaht veel Degerforsi päästjaks, kui suutis sõrmed Christofferssoni ohtliku löögini venitada. Liigatabelis ollakse viiest mängust kogutud seitsme punktiga seitsmendal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

