Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

Eelmise aasta augustikuus Põhja-Carolina osariigi ülikoolis õpinguid ja treeninguid alustanud Jefimova näitas kogu üliõpilassarja NCAA hooaja vältel häid tulemusi.

Kõige kaalukama võidu teenis ta märtsis toimunud USA üliõpilasmeistrivõistlustel, kus saavutas 100 jardi rinnuliujumises esikoha võimsa isikliku rekordiga 56,30. Ühtlasi tõusis Jefimova 100 jardi rinnuliujumise kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale. NCAA ajaloos on seda distantsi kiiremini ujunud vaid kahekordne olümpiavõitja Lilly King (55,73) ja Jasmine Nocentini (56,09).

Pärast USA üliõpilasmeistrivõistlusi hakkas Jefimova treenima 50 meetri basseinis ja kaugem siht on 10.-16. augustini Pariisis toimuv EM.