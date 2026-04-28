TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill jahivad MM-il neljandat võitu

Täna kell 15.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kurlingu segapaaride MM-ilt, kus Marie Kaldvee ja Harri Lill kohtuvad Hiina paariga. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Karoliine Kaare.

Kaldvee ja Lill said esmaspäeval tabelisse juurde ühe võidu ja ühe kaotuse, kui hommikuses matšis alistati Norra 7:6 ning õhtul jäädi 6:8 alla Austraalia duole.

Eesti paaril on viie vooru järel kirjas kolm võitu ja kaks kaotust. Enne teisipäevaseid mänge paiknetakse A-grupi tabelis Austraalia (5-0) ja Norra (4-1) järel kolmandal positsioonil.

Täna seisab eestlastel ees kohtumine Hiina paariga Han Yu - Yu Sen. Hiinlased on praeguseks võitnud viiest mängust kaks ja on tabelis kuuendal kohal.