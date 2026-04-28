KUULA TÄNA | Kaljulaid kutsuti ametist tagasi, mis saab edasi?

Eesti Olümpiakomitee erakorralisel üldkogul kutsuti EOK president Kersti Kaljulaid ametist tagasi. Miks läks hääletus just nii ja mis saab edasi? Saatejuhid ootavad sel teemal ka kuulajate mõtteid.

Jalgpalliliit karistas noorte jalgpallimängul jõhkrutsenud Tallinna Legionit rahatrahvi ja mängu- ning juhendamiskeeldudega. Millised on selle juhtumi õppetunnid?

Koduse jalgpalli meistriliiga hooaja algus on olnud rõõmustavalt tasavägine, korvpallimeistrivõistlustel on käes poolfinaalide aeg.

Marie Kaldvee ja Harri Lill liiguvad kurlingu maailmameistrivõistlustel edasipääsukursil.

Londoni maratonil sündinud maailmarekord paneb taas küsima, kas inimvõimetel üldse on piirid.