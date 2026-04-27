VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill kohtuvad MM-il Norra ja Austraaliaga

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill jätkab esmaspäeval Šveitsis Genfis toimuvat segapaaride MM-i kui kohtub esmalt Norraga ning õhtul Austraaliaga. Mõlemale matšile saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel, Norra mängu ülekanne algab kell 11.00.

Kaldvee ja Lill said maailmameistrivõistluste avakohtumises kaotusega Jaapanile, aga on pärast seda alistanud nii Rootsi kui ka Uus-Meremaa. Pühapäeval jäid eestlased Uus-Meremaa vastu avavooru järel 0:3 kaotusseisu, aga toibusid sellest kenasti ning vormistasid lõpuks 8:4 võidu.

Eesti paar usub, et järgmiste mängudega on neil võimalik oma taset veelgi tõsta. "Saame endiselt paremaks minna. Esimesed kaks mängu olid soojendused ja avamäng skoori mõttes head tunnet ei jätnud. Aga ei ole tähtis, mis skooriga kaotad. Kui kaotad, siis kaotad ja lähed edasi, pead järgmist mängu paremini mängima. Praegu oleme iga mänguga suutnud paremaks minna ja kui nii edasi, siis võime kõiki võita," ütles Lill.

Eesti paar on A-grupis kahe võidu ja ühe kaotusega neljandal kohal, esmaspäevased vastased on ainsad kaotuseta tiimid ning Kaldvee ja Lille ees on veel Jaapan.

Kohtumist Norraga kommenteerivad Aet Süvari ja Karl Kukner. Ülekanne matšist Austraaliaga algab kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis kell 20, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Karoliine Kaare.