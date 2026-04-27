TÄNA OTSE | Tugeva Norra alistanud Kaldvee ja Lill kohtuvad Austraaliaga

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill jätkas esmaspäeval Šveitsis Genfis toimuvat segapaaride MM-i, kui alistas seni kaotuseta läbinud Norra otsustava viskega. Õhtul minnakse vastamisi veel Austraaliaga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Karoliine Kaare.

Norra teenis avavoorus ühe punkti, Eesti paar vastas teises voorus kahega, aga kolmanda vooru lõpuks olid norralased läinud juhtima 3:2. Neljandas voorus tegid eestlased aga suurepärast tööd ning Kaldvee tõi viimase kiviga neli punkti, viies Eesti juhtima 6:3.

Norra suutis järgmise kolme vooruga siiski vahe tasa teha ning otsustavale voorule mindi vastu 6:6 viigiseisul. Lill tekitas Eesti kolmanda viskega olukorra, kus ringis oli vaid eestlaste punane kivi. Norralased paigutasid seejärel kivi ringi äärele, kuid Lill tõukas järgmise viskega ka selle eest ära.

Norra viimane vise oli täpne ning kivi jäi täpselt Eesti oma ette, aga külmavereline Kaldvee oli otsustaval viskel kindel ja vormistas Eestile 7:6 võidu. "Need on need hetked, mille nimel ma elan! Pinget on palju, aga kõik sportlased tahavad selles olukorras olla," ütles Kaldvee.

Oma esimese kohtumise kaotanud Kaldvee ja Lill on võitnud kolm järjest, andes Norrale esimese kaotuse. Õhtul kohtub Eesti paar maailma esinumbri Austraaliaga.

Enne ülekannet:

Kaldvee ja Lill said maailmameistrivõistluste avakohtumises kaotusega Jaapanile, aga on pärast seda alistanud nii Rootsi kui ka Uus-Meremaa. Pühapäeval jäid eestlased Uus-Meremaa vastu avavooru järel 0:3 kaotusseisu, aga toibusid sellest kenasti ning vormistasid lõpuks 8:4 võidu.

Eesti paar usub, et järgmiste mängudega on neil võimalik oma taset veelgi tõsta. "Saame endiselt paremaks minna. Esimesed kaks mängu olid soojendused ja avamäng skoori mõttes head tunnet ei jätnud. Aga ei ole tähtis, mis skooriga kaotad. Kui kaotad, siis kaotad ja lähed edasi, pead järgmist mängu paremini mängima. Praegu oleme iga mänguga suutnud paremaks minna ja kui nii edasi, siis võime kõiki võita," ütles Lill.

Eesti paar on A-grupis kahe võidu ja ühe kaotusega neljandal kohal, esmaspäevased vastased on ainsad kaotuseta tiimid ning Kaldvee ja Lille ees on veel Jaapan.

