Rannula ja Tassi klubi sai lähikonkurendi üle olulise võidu

Heiko Rannula. Autor/allikas: Legia Kosz/Facebook
Varssavi Legia korvpallimeeskond teenis Poola kõrgliigas viienda järjestikuse võidu.

Legia võõrustas pühapäeval 28. vooru raames lähikonkurenti Gdynia Arkat. Legia võitis avaveerandi 20:19, kuid läks poolajal riietusruumi 38:42 kaotusseisus. Kolmandal veerandil püsis vahe stabiilselt ühe kuni viie punkti peal.

Kuigi viimases vaatuses pääses Gdynia kaheksa punktiga juhtima (79:71), siis Jayvon Graves viskas seitse punkti järjest ning peagi oli Legia ees 81:79. Gdynia rünnak vajus lõpuminutitel ära ja Legia võidunumbriteks kujunesid 91:84 (20:19, 18:23, 24:25, 29:17).

Dominic Brewton viskas Legia parimana 20 punkti, Graves sooritas kaksikduubli 16 punkti ja 10 lauapalliga. Matthias Tass toetas neid seitsme punkti (kahesed 3/3, vabavisked 1/2), kolme lauapalli ja ühe resultatiivse sööduga.

Legia on sattunud play-off mängude eel heasse hoogu, sest viimasest üheksast mängust on võidetud kaheksa, seejuures ainus kaotus tuli lisaajal. Liigatabelis paiknetakse 20 võidu ja kaheksa kaotusega teisel positsioonil, Gdynia (17-11) kukkus kuuendale kohale. Põhiturniiri lõpuni jääb kaks vooru.

Võidurõõmu sai tunda ka Artur Konontšuk, kes aitas Türgi kõrgliiga 28. voorus Bursaspori 91:72 (24:27, 25:10, 18:19, 24:16) võiduni Büyükcekmece üle. Konontšuk oli oma meeskonnas paremuselt teine korvikütt, visates 16 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 4/7). Bursaspor (9-19) asetseb 16 meeskonna konkurentsis 12. kohal.

Henri Drell ja Badalona Joventut pidid Hispaania kõrgliiga 28. voorus tunnistama Breogani 93:86 (22:19, 16:19, 29:20, 26:28) paremust. Drell sai 14 mänguminutiga kirja seitse punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2) ja viis lauapalli. Tabelis paikneb Joventut (17-11) seitsmendal positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

