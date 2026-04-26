Rannula ja Tassi klubi sai lähikonkurendi üle olulise võidu
Varssavi Legia korvpallimeeskond teenis Poola kõrgliigas viienda järjestikuse võidu.
Legia võõrustas pühapäeval 28. vooru raames lähikonkurenti Gdynia Arkat. Legia võitis avaveerandi 20:19, kuid läks poolajal riietusruumi 38:42 kaotusseisus. Kolmandal veerandil püsis vahe stabiilselt ühe kuni viie punkti peal.
Kuigi viimases vaatuses pääses Gdynia kaheksa punktiga juhtima (79:71), siis Jayvon Graves viskas seitse punkti järjest ning peagi oli Legia ees 81:79. Gdynia rünnak vajus lõpuminutitel ära ja Legia võidunumbriteks kujunesid 91:84 (20:19, 18:23, 24:25, 29:17).
Dominic Brewton viskas Legia parimana 20 punkti, Graves sooritas kaksikduubli 16 punkti ja 10 lauapalliga. Matthias Tass toetas neid seitsme punkti (kahesed 3/3, vabavisked 1/2), kolme lauapalli ja ühe resultatiivse sööduga.
Legia on sattunud play-off mängude eel heasse hoogu, sest viimasest üheksast mängust on võidetud kaheksa, seejuures ainus kaotus tuli lisaajal. Liigatabelis paiknetakse 20 võidu ja kaheksa kaotusega teisel positsioonil, Gdynia (17-11) kukkus kuuendale kohale. Põhiturniiri lõpuni jääb kaks vooru.
Võidurõõmu sai tunda ka Artur Konontšuk, kes aitas Türgi kõrgliiga 28. voorus Bursaspori 91:72 (24:27, 25:10, 18:19, 24:16) võiduni Büyükcekmece üle. Konontšuk oli oma meeskonnas paremuselt teine korvikütt, visates 16 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 4/7). Bursaspor (9-19) asetseb 16 meeskonna konkurentsis 12. kohal.
Henri Drell ja Badalona Joventut pidid Hispaania kõrgliiga 28. voorus tunnistama Breogani 93:86 (22:19, 16:19, 29:20, 26:28) paremust. Drell sai 14 mänguminutiga kirja seitse punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2) ja viis lauapalli. Tabelis paikneb Joventut (17-11) seitsmendal positsioonil.
