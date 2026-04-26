Seixas pakkus mainekal ühepäevasõidul Pogacarile kõva konkurentsi

Tadej Pogacar (ees) ja Paul Seixas. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Maineka Belgia ühepäevasõidu Liege-Bastogne-Liege (1.UWT; 259,5 km) võitis Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), kes edestas noort tulevikutähte Paul Seixasi (Decathlon CMA CGM Team).

19-aastane Seixas oli ainus rattur, kes suutis Pogacariga kaasa minna Cote de La Redoute'i tõusul, mis oli finišijoonest 35 kilomeetri kaugusel. Otsustav hetk saabus paarkümmend kilomeetrit hiljem, Cote de la Roche-aux-Faucons'i tõusul, kus Pogacar tegi noore prantslasega vahe sisse ja sõitis sealt üksinda finišini.

"La Redoute'i tõusul pingutasin täiega ja nägin, et tal [Seixasil] on natukene raske, aga tipus jõudis ta mu kõrvale ja siis mõtlesin, et ta on tõesti muljetavaldav," rääkis Pogacar finišis. "Proovisin ennast maksma panna Roche-aux-Faucons'il. Ma tunnen seda tõusu väga hästi ja tean, et see sobib mulle. Õnneks jäi Paul maha, aga olin valmis lõpusprindi peale mängima. Pauli oli päris raske murda, olen võidu üle väga õnnelik," lisas ta.

Pogacar võitis maineka ühepäevasõidu kolmandat aastat järjest ja ühtekokku neljandat korda. Neli võitu on sel võistlusel saavutanud veel Moreno Argentin ja Alejandro Valverde, kõige rohkem ehk viis võitu kuulub Eddy Merckxile.

Teise koha saavutanud Seixas kaotas Pogacarile 45 sekundiga. Kolmanda koha teenis Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), kes ületas finišijoone minut ja 42 sekundit pärast võitjat.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

19:20

25.04

Vahtra võitis Hiinas etapi katkise esirehviga

24.04

Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

24.04

Ründva teeb Bosnias hooaja parimaid sõite

22.04

Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

20.04

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

17.04

Eesti profiklubi õige taktika tõi Hiina kuumuses hooaja avavõidu

17.04

Avaetapil aktiivsust üles näidanud Ärm murdis teisel etapil rangluu

16.04

Treier: naiste profimaailm on praegu rohkem arenenud

15.04

Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

15.04

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

15.04

Norman Vahtra alustas Hiinas 11. kohaga

15.04

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

12.04

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

11.04

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

09.04

Baskimaa velotuuril sai etapivõidu kohalik mees

09.04

Kukkumisi vältinud Sander lõpetas Belgias 20 seas

08.04

Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

07.04

Seixas tegi kahest kaks ja kasvatas edu kaheminutiliseks

07.04

Rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

sport.err.ee uudised

20:05

Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

19:39

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

19:20

18:36

Marquez pani Bezzecchi võiduseeriale punkti

18:02

Kaldvee: näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida

17:28

Ogier saavutas hooaja esimese võidu

17:04

VIDEO | Sappinen ja Usta nõelasid Paidet

16:40

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

16:15

Mistra alistas Viljandi ning viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

15:50

Šalkauskas nihutas Portugalis miilijooksu rahvusrekordit

15:12

Barcelona jõudis teise järjestikuse meistritiitli lävele

14:36

Vezenkov valiti teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

13:23

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

12:14

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

11:39

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

10:44

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

10:17

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo