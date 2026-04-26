Seixas pakkus mainekal ühepäevasõidul Pogacarile kõva konkurentsi

19-aastane Seixas oli ainus rattur, kes suutis Pogacariga kaasa minna Cote de La Redoute'i tõusul, mis oli finišijoonest 35 kilomeetri kaugusel. Otsustav hetk saabus paarkümmend kilomeetrit hiljem, Cote de la Roche-aux-Faucons'i tõusul, kus Pogacar tegi noore prantslasega vahe sisse ja sõitis sealt üksinda finišini.

"La Redoute'i tõusul pingutasin täiega ja nägin, et tal [Seixasil] on natukene raske, aga tipus jõudis ta mu kõrvale ja siis mõtlesin, et ta on tõesti muljetavaldav," rääkis Pogacar finišis. "Proovisin ennast maksma panna Roche-aux-Faucons'il. Ma tunnen seda tõusu väga hästi ja tean, et see sobib mulle. Õnneks jäi Paul maha, aga olin valmis lõpusprindi peale mängima. Pauli oli päris raske murda, olen võidu üle väga õnnelik," lisas ta.

Pogacar võitis maineka ühepäevasõidu kolmandat aastat järjest ja ühtekokku neljandat korda. Neli võitu on sel võistlusel saavutanud veel Moreno Argentin ja Alejandro Valverde, kõige rohkem ehk viis võitu kuulub Eddy Merckxile.

Teise koha saavutanud Seixas kaotas Pogacarile 45 sekundiga. Kolmanda koha teenis Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), kes ületas finišijoone minut ja 42 sekundit pärast võitjat.