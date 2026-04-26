Ogier saavutas hooaja esimese võidu

Sebastien Ogier. Autor/allikas: TOYOTA_GR/X
Autoralli MM-hooaja viienda etapi Kanaari saartel võitis valitsev maailmameister Sebastien Ogier (Toyota).

Ogier tõusis liidriks teise kiiruskatse järel ja püsis liidrikohal lõpuni välja. Tema kõige suurem ohustaja Oliver Solberg (Toyota) jõudis 16. kiiruskatse järel 2,2 sekundi kaugusele, kuid järgmisel katsel sõitis rootslane vastu rajapiiret ja oli sunnitud katkestama.

Üheksakordse maailmameistri järel saavutas kokkuvõttes teise koha tema tiimikaaslane Elfyn Evans (+19,9), kes oli kiireim pühapäevase võistluspäeva lõikes ja näitas parimat minekut punktikatsel. Toyota teenis kokkuvõttes nelikvõidu, sest kolmandal kohal lõpetas Sami Pajari (+1.40,8) ja neljas oli Takamoto Katsuta (+1.51,2).

Toyota nelikule järgnesid Hyundai piloodid Adrien Fourmaux (+3.29,5), Thierry Neuville (+3.41,0) ja Dani Sordo (+3.57,7). Esikaheksa lõpetas Josh McErlean (M-Sport; +5.54,4).

Eesti rallimehed Romet Jürgenson ja Robert Virves said Rally2 autode arvestuses vastavalt 14. ja 15. koha.

MM-sarja liidriks tõusis Evans (101 punkti), kes edestab kahe punktiga Katsutat. Kolmas on Pajari (72 p), neljas Solberg (68 p) ja viies Fourmaux (59 p). Hooaja esimese rallivõidu teeninud Ogier paikneb 58 punktiga kuuendal positsioonil. Toyota juhib tiimide arvestuses 265 punktiga, teisel kohal olev Hyundai kaotab 98 punktiga.

Järgmine MM-etapp toimub kahe nädala pärast Portugalis.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier

WRC-ga liituv Hispaania meeskond tahab rooli taha Dani Sordot

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

Kanaari saarte testikatsel oli kiireim Solberg, eestlastest Jürgenson

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

Seixas pakkus mainekal ühepäevasõidul Pogacarile kõva konkurentsi

Marquez pani Bezzecchi võiduseeriale punkti

Kaldvee: näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida

VIDEO | Sappinen ja Usta nõelasid Paidet

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

Mistra alistas Viljandi ning viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

Šalkauskas nihutas Portugalis miilijooksu rahvusrekordit

Barcelona jõudis teise järjestikuse meistritiitli lävele

Vezenkov valiti teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

