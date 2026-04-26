Ogier saavutas hooaja esimese võidu

Ogier tõusis liidriks teise kiiruskatse järel ja püsis liidrikohal lõpuni välja. Tema kõige suurem ohustaja Oliver Solberg (Toyota) jõudis 16. kiiruskatse järel 2,2 sekundi kaugusele, kuid järgmisel katsel sõitis rootslane vastu rajapiiret ja oli sunnitud katkestama.

Where it all went wrong for Solberg #WRC | #RallyIslasCanarias pic.twitter.com/AdoJUFNiUN — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 26, 2026

Üheksakordse maailmameistri järel saavutas kokkuvõttes teise koha tema tiimikaaslane Elfyn Evans (+19,9), kes oli kiireim pühapäevase võistluspäeva lõikes ja näitas parimat minekut punktikatsel. Toyota teenis kokkuvõttes nelikvõidu, sest kolmandal kohal lõpetas Sami Pajari (+1.40,8) ja neljas oli Takamoto Katsuta (+1.51,2).

Toyota nelikule järgnesid Hyundai piloodid Adrien Fourmaux (+3.29,5), Thierry Neuville (+3.41,0) ja Dani Sordo (+3.57,7). Esikaheksa lõpetas Josh McErlean (M-Sport; +5.54,4).

Eesti rallimehed Romet Jürgenson ja Robert Virves said Rally2 autode arvestuses vastavalt 14. ja 15. koha.

MM-sarja liidriks tõusis Evans (101 punkti), kes edestab kahe punktiga Katsutat. Kolmas on Pajari (72 p), neljas Solberg (68 p) ja viies Fourmaux (59 p). Hooaja esimese rallivõidu teeninud Ogier paikneb 58 punktiga kuuendal positsioonil. Toyota juhib tiimide arvestuses 265 punktiga, teisel kohal olev Hyundai kaotab 98 punktiga.

Järgmine MM-etapp toimub kahe nädala pärast Portugalis.