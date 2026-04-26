Barcelona jõudis teise järjestikuse meistritiitli lävele

Mullu Hispaania jalgpallimeistriks tulnud Barcelona kindlustas laupäeval oma esikohta, kui kasvatas edu Madridi Reali ees 11-punktiliseks.

Ainsana veel tiitliheitluses olnud Real pidi reedel leppima Real Betisi vastu 1:1 viigiga ning Barcelona kasutas selle ära, kui alistas võõrsil Fermin Lopezi 45. minuti ja Marcus Rashfordi 74. minuti tabamustest Getafe 2:0.

Barcelona on sel hooajal teeninud 28 võitu ja ühe viigi, 85 punktiga on nad liigatabelis kindlal esikohal. Igipõline rivaal Real (74 p) on viis mänguvooru enne hooaja lõppu 11 punkti kaugusel ehk Barcelonal on vaja teenida hooaja viimase viie mänguga viis punkti, et teine järjestikune meistritiitel kindlustada.

Real lepib tõenäoliselt teise kohaga, aga Villarreal (62 p) peab pühapäeva õhtul oma hooaja 33. kohtumise. Laupäeval Bilbao Athleticu alistanud Madridi Atletico (60 p) lõpetas koleda neljamängulise kaotusteseeria, aga on neljandaks langenud.

Teised tulemused:

Valencia - Girona 2:1

Alaves - Mallorca 2:1