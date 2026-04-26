Barcelona jõudis teise järjestikuse meistritiitli lävele

Marcus Rashford
Marcus Rashford
Mullu Hispaania jalgpallimeistriks tulnud Barcelona kindlustas laupäeval oma esikohta, kui kasvatas edu Madridi Reali ees 11-punktiliseks.

Ainsana veel tiitliheitluses olnud Real pidi reedel leppima Real Betisi vastu 1:1 viigiga ning Barcelona kasutas selle ära, kui alistas võõrsil Fermin Lopezi 45. minuti ja Marcus Rashfordi 74. minuti tabamustest Getafe 2:0.

Barcelona on sel hooajal teeninud 28 võitu ja ühe viigi, 85 punktiga on nad liigatabelis kindlal esikohal. Igipõline rivaal Real (74 p) on viis mänguvooru enne hooaja lõppu 11 punkti kaugusel ehk Barcelonal on vaja teenida hooaja viimase viie mänguga viis punkti, et teine järjestikune meistritiitel kindlustada.

Real lepib tõenäoliselt teise kohaga, aga Villarreal (62 p) peab pühapäeva õhtul oma hooaja 33. kohtumise. Laupäeval Bilbao Athleticu alistanud Madridi Atletico (60 p) lõpetas koleda neljamängulise kaotusteseeria, aga on neljandaks langenud.

Teised tulemused:
Valencia - Girona 2:1
Alaves - Mallorca 2:1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:39

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

17:04

VIDEO | Sappinen ja Usta nõelasid Paidet

15:12

Barcelona jõudis teise järjestikuse meistritiitli lävele

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

08:05

Käit ja Thun ei suutnud veel kodupubliku ees tiitlit kindlustada

25.04

Galerii: Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu Uuendatud

25.04

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

25.04

Kapteni iluvärav tõstis Harju Laagri esikolmiku kannule

25.04

15-aastane Pihlak lõi taas värava ja Flora võttis kindla võidu

sport.err.ee uudised

20:05

Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

19:39

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

19:20

Seixas pakkus mainekal ühepäevasõidul Pogacarile kõva konkurentsi

18:36

Marquez pani Bezzecchi võiduseeriale punkti

18:02

Kaldvee: näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida

17:28

Ogier saavutas hooaja esimese võidu

17:04

VIDEO | Sappinen ja Usta nõelasid Paidet

16:40

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

16:15

Mistra alistas Viljandi ning viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

15:50

Šalkauskas nihutas Portugalis miilijooksu rahvusrekordit

15:12

Barcelona jõudis teise järjestikuse meistritiitli lävele

14:36

Vezenkov valiti teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

13:23

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

12:14

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

11:39

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

10:44

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

10:17

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

loetumad

16:40

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

19:39

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

25.04

Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

10:44

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

25.04

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

