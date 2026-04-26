X!

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

Minnesota Timberwolves teenis korvpalliliiga NBA play-off'is läänekonverentsi avaringis Denver Nuggetsi üle kolmanda võidu, aga jäi ilma kahest põhipanustajast, sealhulgas olümpiavõitja Anthony Edwardsist.

Avamängu kaotanud, aga järgmised kaks võitnud Minnesota võõrustas neljandat mängu, milles Nuggets rebis teisel veerandil ette. Võõrustaja ei lasknud aga külalisi kaugele ette ja kuigi poolajal juhtis veel Denveri klubi, läks Timberwolves kolmanda veerandi juhtima ette ja enam eduseisu ei loovutanud, vormistades kodupubliku ees vägeva 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18) võidu.

Veebruaris vahetustehinguga Chicagost Minnesotasse toodud Ayo Dosunmu kerkis pingi pealt 43 punktiga üleplatsimeheks, Naz Reid lisas omalt poolt 17 punkti ja üheksa lauapalli, Julius Randle viskas 15 punkti ja haaras samuti üheksa lauda.

Jamal Murray viskas kaotajate eest 30 punkti ja Nikola Jokic tegi 24 punkti ja 15 lauapalliga kaksikduubli, aga kolmikduublist jäi üks tulemuslik sööt puudu. Denver oli taas hädas visketabavusega, väljakult tabasid külalised 37,9-protsendiliselt ning kolmesejoone tagant 21,4-protsendiliselt.

Timberwolves läks avaringi seeriat juhtima kolm-üks, aga võidukat õhtut jäid varjutama kaks tõsist vigastust. Donte DiVincenzo kukkus minut pärast mängu algust põrandale ja haaras paremast jalast. Klubi teatas juba enne mängu lõppu, et tagamehe hooaeg on Achilleuse kõõluse rebendi tõttu läbi ja teda ootab ees pikk taastumisperiood.

Esimese poolaja lõpus jäi Minnesota ilma ka superstaar Anthony Edwardsita, kui tiimi täht maandudes vasakut põlve vigastas. Pühapäevane MRT-uuring selgitab välja vigastuse tõsiduse, aga Timberwolves peab tõenäoliselt järgmised mängud ilma olümpiavõitjata hakkama saama.

Minnesota ja Denver on viimase kolme aasta jooksul kaks korda play-off'is vastamisi läinud ning vastasseis on aina pingelisemaks läinud. Laupäevase mängu lõpus sattusid Jokic ja Jaden McDaniels rüselusse, kui McDaniels otsustas sekundid enne lõpusireeni veel ühe korvi visata. Serblasele see otsus ei meeldinud ning ta läks pahameelt McDanielsile väljendama. Mõlemad mehed saadeti tiimikaaslastest varem riietusruumi.

Seeria rändab viiendaks mänguks tagasi Denverisse, Minnesota vajab edasipääsuks üht võitu ja Nuggets kolme.

Teised tulemused:
Atlanta Hawks - New York Knicks 98:114 seeria on 2:2 viigis
Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 109:121 Thunder juhib seeriat 3:0
Orlando Magic - Detroit Pistons 113:105 Magic juhib seeriat 2:1

