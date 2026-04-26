VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat?

Koduses jalgpalli Premium liigas alates hooaja teisest mängust kõik kohtumised kas võitnud või viiki mänginud Paide Linnameeskond võõrustab pühapäeval Tallinna FC Florat. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov.

Paide pidi oma hooaja avamängus tunnistama võõrsil Pärnu JK Vapruse paremust tulemusega 3:2, aga on pärast seda olnud suurepärases hoos, teenides seitsme mänguga viis võitu ja kaks viiki. "Viimane mäng esimeses ringis on FC Floraga, kes võib-olla ei alustanud hooaega väga hästi, kuid on tugev ja hästi organiseeritud vastane. Peame olema palliga julged, pallita distsiplineeritud ja mängima esimesest minutist usu ning enesekindlusega," ütles Paide peatreener Vladimir Vassiljev.

Flora alustas hooaega äärmiselt kahvatult ning kaotas pärast hooaja avamängu kolm kohtumist järjest. Viimases neljas mänguvoorus on teenitud aga kolm võitu, nädala alguses löödi JK Narva Transile lausa kuus vastuseta väravat.

"Pühapäevane mäng viib meid Paidesse. Mängule, mis kodumeeskonna sõnul pakub nii [personalile], mängijatele kui ka pealtvaatajatele rohkelt ajugümnastikat. Tõsi see on, et ajud hakkavad ragisema ja jalad vurisema," sõnas väravavahtide treener Aiko Orgla.

"Narva mäng läks meil hästi ning peame sellest õiged järeldused tegema, et ka edaspidi asjad toimima saada. Hetkel ei ole asi niivõrd vastastes, vaid meie enda tegemistes. Endiselt läheme Jarek Kasar sõnade järgi: mu inimesed, üks seis, siht ja suund," lisas ta.

Paide on liigatabelis 17 punktiga kolmandal ning Flora 12 punktiga viiendal real.

Pühapäeval peetakse veel kaks kohtumist, Paide ja Flora mänguga samal ajal võõrustab tabeli tipp Nõmme Kalju FC (19 p) Pärnu Vaprust (7 p). Õhtul võõrustab Tallinna FCI Levadia (18 p) Narva Transi (6 p).