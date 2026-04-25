Tiitlist ühe võidu kaugusele jõudnud Bunker Partner sai rekordvõidu

Narva United FC - Tallinna FC Bunker Partner (arhiivipilt). Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste finaalseeriat juhib tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner 2:0. Meistritiitli võivad nad kindlustada juba järgmisel neljapäeval kodusaalis.

Seeria avakohtumise kodus 0:3 kaotusseisust 11:5 võitnud FC Bunker Partner alistas laupäeval Narvas peetud mängus vastased veelgi suurema skooriga – 11:2. Juba poolajavileks juhiti 10:0.

Võitjate väravad jagunesid kuue mehe vahel, kolme väravaga oli edukaim Ervin Stüf.

Üheksaväravaline vahe on ka läbi aegade suurim võit meistriliiga finaalseeriates. Avakohtumises oli püstitanud FC Bunker Partner juba esimese rekordi – ükski meeskond polnud varem finaalis vastastele kahekohalise arvu väravaid löönud.

Seeria kolmas mäng peetakse 30. aprillil Tallinnas. Kui narvalased suudavad selle võita, tuuakse seeria tagasi Narva, kus mängitakse vajaduse korral 5. mail.

Toimetaja: Rene Kundla

premium liiga

jalgpalliuudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo