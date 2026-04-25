Eesti käsipallikohtunikud vilistavad eurosarja veerandfinaali

Marion Kull ja Alvar Tint Autor/allikas: Lau Nielsen
Eesti käsipallikohtunike Marion Kulli ja Alvar Tindi edukas eurohooaeg jätkub nädala alguses Montpellier's, kus meeste Euroopa liiga veerandfinaali esimeses kohtumises võtavad mõõtu Montpellier Handball ja HC Vardar 1961.

"Meie jaoks on see taaskord sammuke edasi," tõdes Kull Eesti käsipalliliidu pressiteate vahendusel. "Sellel tasemel pole me nii hilises faasis seni veel saanud platsile joosta. Samas ei ole olulised mängud meie jaoks võõrad, vilistasime 2023. aastal Euroopa karikasarja finaali teist, otsustavat kohtumist ning naljatledes võib öelda, et oleme tõenäoliselt ainukesed eestlastest käsipallitegelased, kes kuldmedalid koju toonud," lisas ta.

Traditsiooni kohaselt premeeritakse Euroopa liigades ka finaali teenindavaid kohtunikke kuldsete medalitega. Kull selgitas läheneval kohtumisel vastamisi minevate tiimide teekonda veerandifinaali: "eesootav mäng tuleb kindlasti kiire, jõuline ning emotsionaalne. Kui Montpellier Handball purjetas eelmisel hooajal kuni finaalini välja, seljatades poolfinaalis THW Kieli, siis HC Vardar 1961 piirdus eelneval hooajal alagrupimängudega."

"Sel hooajal on aga põhiturniiril just paremat hoogu näidanud HC Vardar 1961, kes võitis nii alagrupi kui ka vahegrupi ning tagas endale pääsu otse veerandfinaali. Montpellier Handball lõpetas aga alagrupi just sellesama THW Kieli, keda eelneval hooajal poolfinaalis võideti, järel teisena ning vahegrupi SG Flensburg-Handewittiga võrdselt punkte kogudes kolmandana. Seega tuli Montpellier Handballil pidada veel ka kaks play-off'i mängu norrakate Elverum Handballi vastu, keda kodus võideti ja võõrsil kaotati, kuid parema väravate vahega pääsesid siiski prantslased veerandfinaali," lisas ta.

Mäng toimub Montpellier's FDI Stadiumil, mis mahutab 2900 pealtvaatajat ning enamus nende kodumänge on mängitud sisuliselt täismaja ees. "Usutavasti tuleb ka sellele mängule täismaja publikut kes oma laulude ja kaasaelamisega mängule elu sisse puhuvad ning vahva atmosfääri loovad," sõnas Kull. Mäng toimub teisipäeval, 28. aprillil Eesti aja järgi kell 21.45 ning on reaalajas jälgitav ehftv.com vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

