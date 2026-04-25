Ogier läks lõunapausile liidrina, Solberg kohe tema kannul

Sebastien Ogier. Autor/allikas: TGR_WRC/X
Autoralli MM-hooaja viiendal etapil Kanaari saartel hoiab laupäevase võistluspäeva lõunapausiks liidrikohta Sebastien Ogier (Toyota), kes edestab tiimikaaslast Oliver Solbergi 5,3 sekundiga.

Laupäeva esimesel kiiruskatsel võttis Toyota viisikvõidu, kui parimat kiirust näitas Elfyn Evans. Talle järgnesid Solberg (+0,1), Ogier (+1,7), Takamoto Katsuta (+2,8) ja Sami Pajari (+4,0). Hyundai piloodid Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville said vastavalt kuuenda (+6,2) ja seitsmenda koha (+7,4).

10. kiiruskatsel tuli Evans võitjaks 2,5-sekundilise eduga Solbergi ees. Fourmaux'l õnnestus Toyotade viisikvõit ära rikkuda, kuid ta edestas ainult Pajarit. Lõunapausile eelnenud 28,9 km pikkusel 11. katsel teenis Toyota jälle viisikvõidu, aga seekord näitas Evansi asemel kiireimat minekut Solberg, kes oli Ogier'st vaid 0,1 sekundit nobedam.

Ogier edestab üldarvestuses Solbergi 5,3 sekundiga, kolmas on Evans (+18,2), neljas Pajari (+44,0) ja viies Katsuta (+49,8). Kuues koht kuulub Fourmaux'le, kes jääb Katsutast 35 sekundi kaugusele. Dani Sordo (Hyundai) kaotab omakorda prantslasele 20 sekundiga.

Rally2 masinate kokkuvõttes paikneb Romet Jürgenson 15. (Ford Fiesta; +2.29,6) ja Robert Virves 16. positsioonil (Škoda Fabia; +2.50,4). Esikohal jätkab prantslane Yohan Rossel (Lancia Ypsilon).

Õhtune programm algab kell 16.50, kui alustatakse Maspalomase kiiruskatse (13,47 km) teist läbimist.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Ogier läks lõunapausile liidrina, Solberg kohe tema kannul

