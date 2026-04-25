Ogier läks lõunapausile liidrina, Solberg kohe tema kannul

Laupäeva esimesel kiiruskatsel võttis Toyota viisikvõidu, kui parimat kiirust näitas Elfyn Evans. Talle järgnesid Solberg (+0,1), Ogier (+1,7), Takamoto Katsuta (+2,8) ja Sami Pajari (+4,0). Hyundai piloodid Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville said vastavalt kuuenda (+6,2) ja seitsmenda koha (+7,4).

10. kiiruskatsel tuli Evans võitjaks 2,5-sekundilise eduga Solbergi ees. Fourmaux'l õnnestus Toyotade viisikvõit ära rikkuda, kuid ta edestas ainult Pajarit. Lõunapausile eelnenud 28,9 km pikkusel 11. katsel teenis Toyota jälle viisikvõidu, aga seekord näitas Evansi asemel kiireimat minekut Solberg, kes oli Ogier'st vaid 0,1 sekundit nobedam.

Ogier edestab üldarvestuses Solbergi 5,3 sekundiga, kolmas on Evans (+18,2), neljas Pajari (+44,0) ja viies Katsuta (+49,8). Kuues koht kuulub Fourmaux'le, kes jääb Katsutast 35 sekundi kaugusele. Dani Sordo (Hyundai) kaotab omakorda prantslasele 20 sekundiga.

Rally2 masinate kokkuvõttes paikneb Romet Jürgenson 15. (Ford Fiesta; +2.29,6) ja Robert Virves 16. positsioonil (Škoda Fabia; +2.50,4). Esikohal jätkab prantslane Yohan Rossel (Lancia Ypsilon).

Õhtune programm algab kell 16.50, kui alustatakse Maspalomase kiiruskatse (13,47 km) teist läbimist.