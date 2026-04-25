TÄNA OTSE | Eesti paar kaotas Jaapanile, kuidas läheb õhtul Rootsi vastu?

Kurling
Kurling

Täna kell 19.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet segapaaris kurlingu MM-ilt, kus Harri Lill ja Marie Kaldvee lähevad teises alagrupimatšis vastamisi Rootsi paariga. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Kaidi Elmik.

Kaldvee ja Lill kohtusid hommikuses matšis jaapanlaste Tori Koana ja Go Aokiga. Esimeses voorus õnnestus Jaapani paaril võtta kolm punkti ning kolmanda vooru järel oli seis juba 6:0 vastasvõistkonna kasuks. Järgmises kolmes voorus said jaapanlased ühe punkti juurde ja matš lõpetati varakult kuuenda vooru järel. Lõppseisuks jäi Jaapani paari poolt vaadatuna 9:0.

Õhtuses matšis on Eesti paari vastasteks rootslased Therese Westman ja Robin Ahlberg, kes alustasid MM-turniiri 12:3 võiduga Uus-Meremaa paari üle.

Enne Jaapani - Eesti mängu:

Kaldvee ja Lill naasevad pärast veebruarikuist taliolümpiat suurele kurlinguareenile Šveitsis, kus peetakse segapaaride maailmameistrivõistlused. 2024. aasta hõbemedalivõitjad ja mulluse MM-i neljanda koha omanikud loodavad hooajale tugeva punkti panna. "Viimastel aastatel on olnud medal ja neljas koht – minimaalselt tahaks ikkagi esineljas olla ja ikka medali peale mängima minna," rääkis Lill MM-i eel.

Lille sõnul on suursoosikuks Austraalia, ent medalinõudlejateks on MM-il kokku kaheksa tiimi. Tugevate vastastena tõi ta välja ka Eesti laupäevased vastased Jaapani ja Rootsi.

"Väga hea tiimitöö ja võitlusvaim," iseloomustas Lill esimesi vastaseid. "Jaapani paar on alati positiivne, vahet pole kui keeruline seis on. Selles suhtes nagu meie, aga võib-olla natuke rohkem välja elavad kui meie, eestlased. Nende puhul on see ka eriline, et naine mängib keskmisi kive, seda teiste tiimide puhul ei ole väga näha, aga see-eest mängib neid väga hästi. Tugev tiim igas mõttes."

Laupäevane teine vastane Rootsi saatis MM-ile olümpiavõitjatest õe-venna Rasmus ja Isabella Wrana asemel teise paari, Therese Westmani ning Robin Ahlbergi. "Võib-olla ei ole nii energilised ja käitumises agresiivsed kui OM-paar oli," sõnas Kaldvee. "OM-paar on väljapoole elav, MM-i vastased on rahulikumad, tasakaalukamad, aga oskavad ka väga hästi mängida."

Eesti mängu Jaapaniga näeb laupäeval algusega kell 10.55 ja kohtumist Rootsiga kell 19.55 ETV2-s või ERR-i spordiportaalis.

Toimetaja: ERR Sport

TÄNA OTSE | Eesti paar kaotas Jaapanile, kuidas läheb õhtul Rootsi vastu?

