WRC-ga liituv Hispaania meeskond tahab rooli taha Dani Sordot

Meeskond WRT Rally1 Spain on RMC Motorspordi ja Hispaania autospordiliidu RFEDA ühisprojekt, mis avalikustati vahetult enne Kanaari saarte ralli algust. RFEDA tehniline direktor Fernando Alvarez teatas, et järgmisel hooajal teeb meeskond MM-sarjas kaasa poole kohaga, täisprogramm on planeeritud ülejärgmiseks ehk 2028. aasta hooajaks.

"Praegu on meie plaan kaasa lüüa vähemalt pooltel 2027. aasta MM-etappidel. Pärast seda on eesmärk siseneda WRC sarja täiskohaga. Praegu ei oska me veel öelda, kas osaleme [järgmise aasta] Monte Carlo rallil," sõnas Alvarez.

Nagu nimest võib välja lugeda, on meeskonna eesmärgiks palgata kohalikke sõitjaid ja mõistagi on silm peale pandud kogenud Dani Sordole, kes oma pika karjääri jooksul osalenud ligi 200 MM-rallil. "Praegu on meie prioriteediks masina arendamine, sõitjate koha pealt ei ole veel midagi selge. Meil on Hispaanias palju häid sõitjaid: üks neist esindab praegu Hyundaid," käis Hispaania alaliidu president Manuel Avino välja.

"Kui WRC-s on Hispaania tiim, tahaksin aidata, aga ma ei otsi tööd. Tean inimest, kes selle projekti taga seisab ning ta on hea tüüp: kui ma saan aidata, siis teen seda kindlasti," kommenteeris üle kümne aasta Hyundai ridadesse kuulunud Sordo ise.

DirtFishi hinnangul võiks uue Hispaania tiimi kõige tõenäolisemaks sihtmärgiks olla katalaan Jan Solans, kes tuli 2019. aastal JWRC klassi maailmameistriks ning on ka ise meeskonnaga liitumise vastu huvi üles näidanud. WRC2 tasemel sõidab kõrgel tasemel näiteks ka Alejandro Cachon.