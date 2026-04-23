Tallinnas algas naisspordijuhtide konverents: peame häält tegema

Tallinnas sai alguse naisspordijuhtidele mõeldud rahvusvaheline programm, mille eesmärk on edendada soolist tasakaalu spordijuhtimises. Muuhulgas võttis sõna endine rahvusvahelise olümpiakomitee sportlaskomisjoni juht Emma Terho.

"Peame olema piisavalt julged, et häält teha. Meil on palju teadmisi, et mõtetele faktilist kaalu anda. Ma arvan, et on väga oluline osata oma mõtteid selgitada, samuti teiste inimestega rääkida. Peamine on see, et ei tekiks mõtteviisi, et naisel peab jaguma piisavalt julgust," ütles ta.

Terho arvates on tehtud edusamme, et spordis soolist ebavõrdusust vähendada. "Nüüd on ROK-is naispresident ja ma arvan, et alaliitudes, riiklikes olümpiakomiteedes või spordijuhtimises on aru saadud, et me raiskame oskusi, kui me kõiki ei kaasa," ütles endine jäähokimängija.

Terho rõhutab võrdsuse tähtsusele rahvusvahelisel tasemel, Euroopas on naiste osakaal spordijuhtimise juures 35 protsenti. "Peaksime suhtuma sellesse nii, et spordi kaudu saame aidata ka ühiskonda, andes naistele võimalusi spordis osaleda. See on äärmiselt oluline, et anname tüdrukutele samu võimalusi, mis anname poistele," ütles ta.

Her Turni programm toob sel aastal Tallinnasse 50 naissoost spordijuhti kogu Euroopast: 25 kevadel ning 25 sügisel startivas grupis. Her Turn on President Kaljulaidi Fondi esimene spordiprojekt.