Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

Naiste tennise maailma edetabelis esinelikusse kuuluvad Iga Swiatek ja Arina Sabalenka pääsesid Madridis toimuval kõrgeima kategooria turniiril edasi, aga maailma seitsmes reket Elina Svitolina pidi kaotusega leppima.

Maailma edetabeli neljandal real asetsev Swiateki tööpäev kestis vaid 61 minutit, kui poolatar loovutas Daria Snigurile (WTA 98.) avasetis vaid ühe ja teises setis kaks geimi. 6:1, 6:2 võidu teeninud Swiatek lõi ukrainlannale kaks ässa ning realiseeris esimeselt servilt 78-protsendiliselt, realiseerides oma kuuest murdepallist viis.

Swiatek kohtub teises ringis ameeriklanna Ann Liga (WTA 34.), kes alistas kaasmaalase Alycia Parksi (WTA 84.) 6:2, 6:7 (5), 6:3.

Teise ringi pääses ka maailma esireket Arina Sabalenka, kes alistas ameeriklanna Peyton Stearnsi (WTA 43.) 7:5, 6:3. Tema vastaseks on belglanna Jaqueline Cristian (WTA 33.), kes alistas ukrainlanna Julia Starodubtseva (WTA 53.) 3:6, 7:6 (5), 6:4.

Ungarlanna Anna Bondar (WTA 63.) sai hakkama suure üllatusvõiduga, kui alistas avaringis maailma seitsmenda reketi Elina Svitolina kahes geimis. Bondar võitis avaseti tulemusega 6:3 ning teise seti 6:4 ning jäi kaotusseisu vaid teise seti alguses, kuid murdis seejärel ja enam ukrainalannat mängu ei lubanud.

Esimest korda oma karjääri esikümne mängija alistanud Bondar kohtub teises ringis tšehhitar Laura Samsoniga (WTA 171.), kes alistas hiinlanna Xinyu Wangi (WTA 31.) 2:6, 6:3, 6:0.