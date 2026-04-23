Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

Iga Swiatek
Naiste tennise maailma edetabelis esinelikusse kuuluvad Iga Swiatek ja Arina Sabalenka pääsesid Madridis toimuval kõrgeima kategooria turniiril edasi, aga maailma seitsmes reket Elina Svitolina pidi kaotusega leppima.

Maailma edetabeli neljandal real asetsev Swiateki tööpäev kestis vaid 61 minutit, kui poolatar loovutas Daria Snigurile (WTA 98.) avasetis vaid ühe ja teises setis kaks geimi. 6:1, 6:2 võidu teeninud Swiatek lõi ukrainlannale kaks ässa ning realiseeris esimeselt servilt 78-protsendiliselt, realiseerides oma kuuest murdepallist viis.

Swiatek kohtub teises ringis ameeriklanna Ann Liga (WTA 34.), kes alistas kaasmaalase Alycia Parksi (WTA 84.) 6:2, 6:7 (5), 6:3.

Teise ringi pääses ka maailma esireket Arina Sabalenka, kes alistas ameeriklanna Peyton Stearnsi (WTA 43.) 7:5, 6:3. Tema vastaseks on belglanna Jaqueline Cristian (WTA 33.), kes alistas ukrainlanna Julia Starodubtseva (WTA 53.) 3:6, 7:6 (5), 6:4.

Ungarlanna Anna Bondar (WTA 63.) sai hakkama suure üllatusvõiduga, kui alistas avaringis maailma seitsmenda reketi Elina Svitolina kahes geimis. Bondar võitis avaseti tulemusega 6:3 ning teise seti 6:4 ning jäi kaotusseisu vaid teise seti alguses, kuid murdis seejärel ja enam ukrainalannat mängu ei lubanud.

Esimest korda oma karjääri esikümne mängija alistanud Bondar kohtub teises ringis tšehhitar Laura Samsoniga (WTA 171.), kes alistas hiinlanna Xinyu Wangi (WTA 31.) 2:6, 6:3, 6:0.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

18:52

Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

14:56

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

09:12

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

22.04

Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

22.04

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

20.04

Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

20.04

Kostjuk jäi esimeses ukrainlannade finaaliheitluses peale

20.04

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

18.04

Anikina jõudis J200 turniiril paarismängus poolfinaali

18.04

Gauff ja Swiatek langesid Stuttgardis välja veerandfinaalis

18.04

Glinka kaotas veerandfinaalis 17-aastasele USA tulevikutähele

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:33

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

20:59

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

20:38

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

20:01

Itaalia spordiminister: Iraani eemaldamine MM-ilt poleks kohane

19:28

Üpraus alustab tiimiga üheksandat profiklassi MM-hooaega

18:52

Swiatek sai Madridis lihtsa tööpäeva, Svitolina langes konkurentsist

18:15

Yamali klubihooaeg on läbi, MM-iks on lootust

17:44

Hedegart muutis ikkagi meelt ja võtab rajale püssi kaasa

17:07

Kanaari saarte testikatsel oli kiireim Solberg, eestlastest Jürgenson

16:32

Selgus Eesti U-18 hokikoondise koosseis koduseks MM-iks

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

15:40

Joe Noormets: spordist kui kehakatkestusest

14:56

Eesti rannatennisist sai tippturniiri kvalifikatsioonist edasi, kuid kaotas avaringis

14:27

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

13:52

Bayern jõudis kuueaastase vaheaja järel karikafinaali

13:23

Viktoria Vesso piirdus maadluse EM-il ühe matšiga

12:51

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

12:28

Trumpi erisaadik tahab jalgpalli MM-il asendada Iraani Itaaliaga

12:18

FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

11:50

Teisel lisaajal võidu võtnud Stars asus seeriat juhtima

loetumad

15:56

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

22.04

Kohus ei rahuldanud Lehise ja Le Glaive'i ühishagi vehklemisliidu vastu

22.04

O'Sullivan alustas MM-i veenva esitusega

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

22.04

Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

22.04

Prantsusmaa rattatalent tegi järjekordse hiilgava sõidu

