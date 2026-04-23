Selgus Eesti U-18 hokikoondise koosseis koduseks MM-iks
Eesti U-18 vanuseklassi jäähokikoondis võõrustab 25. aprillist kuni 1. maini Tallinnas IIHF 1. divisjoni B-grupi maailmameistrivõistluste turniiri, mille raames minnakse vastamisi Itaalia, Austria, Prantsumaa, Leedu ja Lõuna-Koreaga.
Eesti alustab turniiri 25. aprillil, kui kell 19.30 minnakse vastamisi Lõuna-Koreaga. Päev hiljem mängitakse Leeduga (kell 16.00), misjärel ootab ees puhkepäev. Teisipäeval, 28. aprillil minnakse vastamisi Austriaga, neljapäeval Prantsusmaaga ning reedel Itaaliaga (kõik kolm mängu algavad kell 19.30).
MM-i eelse laagri ajal peeti kaks kontrollkohtumist: Itaaliale jäädi alla tulemusega 2:5, Lõuna-Korea üle teeniti 2:1 võit.
Eesti U-18 jäähokikoondis algavaks MM-turniiriks:
VÄRAVAVAHID
Oliver Uulma (11.1.2009) - Prizma (LAT)
Simon Sildre (12.2.2008) - KooKoo (FIN)
Timur Alihodžin (24.6.2009) - HC Vipers
KAITSJAD
Aleksandr Maslov (3.4.2008) - DVTK Jegesmedvék Akadémia (HUN)
Dominic Luht (22.11.2009) - HC Panter
Georgi Lavrinenko (8.12.2009) - HC Vipers
Konstantin Kossenkov (11.10.2010) – HC Vipers
Maksim Sudarev (2.2.2009) - IFK Ore (SWE)
Matvei Kalamees (28.7.2008) - Fehérvár Hockey Academy 19 (HUN)
Paavel Tammert (27.1.2009) - Ässät (FIN)
RÜNDAJAD
Aleksander Kudeviita (4.4.2009) - Ässät (FIN)
Andrei Filonik (22.4.2008) - HC Everest
Andrei Pepelyaev (29.9.2009) - Viru Sputnik
Arseni Koltsov (4.5.2008) - Fehérvár Hockey Academy 19 (HUN)
Artemi Ertti (28.4.2009) - HC Vipers
Artjom Orlov (14.6.2008) - Flemingsbergs IK (SWE)
Artjom Timofejev (31.1.2008) - HC Panter
Daniil Savosto (18.2.2008) - Narva PSK
Maksim Kolnenkov (28.2.2008) - Flemingsbergs IK (SWE)
Pavel Blitštein (23.9.2009) - Palm Beach Breakers (USA)
Ruslan Heitkov (11.11.2008) - Fehérvár Hockey Academy 19 (HUN)
Timofei Stepanov (10.2.2009) - WB/Scranton Knights (USA)
Tristan Kookmaa (17.3.2010) - Jokerit (FIN)
Peatreener on ungarlane Balint Fekti, abitreeneriteks on Pelle Sildre, Gennadi Korobov, Ilja Iljin ning väravavahtide treener on soomlane Janne Karvonen. Videotreenerina abistab kanadalane Jesse Candela. Koondise füsioterapeudiks on Anette Laureen Linnuste, võistkonna juht on Ain Kudeviita ning mänedžer on Jüri Rooba.
