2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

Pariis võõrustas 2024. aasta olümpiamängude korvpalliturniiri otsustavaid mänge Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) valis 2031. aasta meeste MM-i korraldajamaaks Prantsusmaa, Jaapan sai endale aasta varem peetava naiste MM-i korraldusõiguse.

Prantsusmaa võõrustab meeste MM-i 2031. aastal 29. augustist 14. septembrini. Mängud peetakse Lille'is, Lyonis ja Pariisis. Naiste MM toimub 2030. aastal 26. novembrist 8. detsembrini Tokyos. Mõlemad riigid võõrustasid hiljuti ka olümpiat – 2024. aasta olümpia peeti Pariisis ja kolm aastat varem Tokyos.

"Jaapan ja Prantsusmaa on mõlemad korvpalli armastavad riigid, lisaks on mõlemad riigid meie fännide, mängijate ja partnerite silmis äärmiselt populaarsed," kommenteeris FIBA peasekretär Andreas Zagklis.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

12:51

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

11:11

Sõber jätkab Keila KK-s noortetreenerina, peatreeneriks saab itaallane

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

08:41

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

22.04

Drellile NBA-s debüüdi andnud treener lahkus Bullsi tüüri juurest

22.04

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

22.04

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

22.04

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

22.04

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

22.04

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

22.04

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

21.04

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

21.04

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

videod

sport.err.ee uudised

13:23

Viktoria Vesso piirdus maadluse EM-il ühe matšiga

12:51

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

12:28

Trumpi erisaadik tahab jalgpalli MM-il asendada Iraani Itaaliaga

12:18

FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

11:50

Teisel lisaajal võidu võtnud Stars asus seeriat juhtima

11:11

Sõber jätkab Keila KK-s noortetreenerina, peatreeneriks saab itaallane

10:48

Tõugjas panustas mulluse hõbeda vastu teenitud punkti kollase kaardiga

10:14

Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

09:42

Yamal sai Barcelona võidumängus penaltit lüües vigastada

09:12

Lajal kaotas Lõuna-Koreas tasavägise maratonmängu

08:41

Brett Nõmme võistkonna unistus eurokarikast purunes kodupubliku ees

08:07

Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

22.04

O'Sullivan alustas MM-i veenva esitusega

22.04

Väike-Maarjas tähistati Georg Lurichi 150. sünniaastapäeva

22.04

ETV spordisaade, 22. aprill

loetumad

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks Uuendatud

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

22.04

Kohus ei rahuldanud Lehise ja Le Glaive'i ühishagi vehklemisliidu vastu

22.04

Hedegart valis murdmaasuusatamise, Björndalen üritab laskesuusaliitu veenda

22.04

Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

22.04

VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

22.04

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

22.04

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

22.04

O'Sullivan alustas MM-i veenva esitusega

