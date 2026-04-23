2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

Prantsusmaa võõrustab meeste MM-i 2031. aastal 29. augustist 14. septembrini. Mängud peetakse Lille'is, Lyonis ja Pariisis. Naiste MM toimub 2030. aastal 26. novembrist 8. detsembrini Tokyos. Mõlemad riigid võõrustasid hiljuti ka olümpiat – 2024. aasta olümpia peeti Pariisis ja kolm aastat varem Tokyos.

"Jaapan ja Prantsusmaa on mõlemad korvpalli armastavad riigid, lisaks on mõlemad riigid meie fännide, mängijate ja partnerite silmis äärmiselt populaarsed," kommenteeris FIBA peasekretär Andreas Zagklis.