Pistons lõpetas 18 aastat kestnud võidupõua ja viigistas seeria

Tegemist oli märgilise võiduga, sest Pistonsi nimel oli negatiivne NBA rekord – alates 2008. aastast olid nad kodusaalis kaotanud 11 järjestikust play-off'i kohtumist.

Avapoolaeg lõppes viigiliselt 46:46, aga kolmanda veerandaja võitis Pistons 38:16 ja seejärel edu enam käest ei antud.

Võitjate parim oli Cade Cunningham 27 punkti, 11 tulemusliku söödu ja kuue lauapalliga. Tobias Harris lisas 16 punkti ja võttis 11 lauapalli. Magicu ridades tõi Jalen Suggs 19 ja Paolo Banchero 18 punkti.

Nelja võiduni peetava seeria järgmised kaks kohtumist mängitakse Magicu kodusaalis. Detroit pole play-off'i avaringist edasi pääsenud 18 aastat, Orlando jõudis viimati teise ringi 16 aastat tagasi.

Läänekonverentsis asus Oklahoma City Thunder seeriat 2:0 juhtima, teises kohtumises alistati Phoenix Suns 120:107.

Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjatele 37 punkti ja andis üheksa korvisöötu, Jalen Williams ja Chet Holmgren lisasid mõlemad 19 punkti. Tõrvatilgana meepotis tegi Williams liiga tagareiele ja jättis mängu kolmanda veerandaja keskel pooleli.

Sunsi parim oli Dillon Brooks 30 punkti ja kuue lauapalliga, Devin Booker lisas 22 punkti ja võttis seitse lauapalli, Jalen Green tõi 21 punkti ja võttis viis lauapalli.

Seeria liigub nüüd edasi Phoenixisse.

Tulemused:

Detroit – Orlando 98:83

Seeria on 1:1 viigis.

Oklahoma City – Phoenix 120:107

Oklahoma City juhib seeriat 2:0.