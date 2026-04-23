Haaland vedas Manchester City tagasi tabeli tippu

Kohtumise ainsa värava lõi Norra väravamasin Erling Haaland juba viiendal minutil. Haalandil oli mängus veel võimalusi, aga väravani ta rohkem ei jõudnud.

City on nüüd 33 mänguga kogunud 70 punkti ehk sama palju kui senine liider, ka väravate vahe on mõlemal 37, aga kuna City on vastastele löönud 66 ja Arsenal 63, tõusiski esikohale City. Seejuures viimati oli City esikohal mullu 21. augustil.

Mängida on jäänud veel viis kohtumist ja ajalugu soosib praegu Cityt – kui nad on 33 või enama mänguvooru järel juhtinud, pole nad kunagi meistritiitlita jäänud.

Burnleyle tähendas aga kaotus seda, et nad langevad järgmiseks hooajaks esiliigasse. 20 punktiga eelviimasel real paikneval Burnleyl on mängida veel neli mängu ehk kõige rohkem oleks neil võimalik teenida 12 punkti, aga 17. kohast ehk viimasest püsimajäämise kohast lahutab neid juba praegu 13 punkti.

Tulemused:

Bournemouth – Leeds 2:2

Burnley – Manchester City 0:1