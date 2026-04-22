Drellile NBA-s debüüdi andnud treener lahkus Bullsi tüüri juurest

Viimastel hooaegadel idakonverentsis tabeli keskmikke hulka kuulunud, aga tänavu tagantpoolt neljandana lõpetanud Bullsil on käsil suurpuhastus. Talvel saadeti vahetustehingutega minema teiste seas Nikola Vucevic ja Coby White ning apriili alguses vallandas klubi peamänedžeri Marc Eversley ja asepresidendi Arturas Karnišovase.

Kuigi klubi president ja tegevjuht Michael Reinsdorf soovis näha Donovani treeneripingil istumas ka tuleval hooajal, siis jõudsid osapooled arutelude tulemusena ühisele seisukohale, et meeskond vajab kursimuutust.

"Usun, et Bullsi huvides on lasta uuel peatreeneril komplekteerida just selline meeskond nagu tema vajalikuks peab," sõnas Donovan pressiteate vahendusel.

60-aastane Donovan oli Bullsi peatreener alates 2020/21 hooajast. Tema tüürimisel jõuti play-off mängudele vaid 2021/22 hooajal, kui jäädi avaringis mängudega üks-neli alla Milwaukee Bucksile. Tema võitude-kaotuste saldo Bullsi peatreenerina oli 226-256.

Donovani käe all pääses NBA-s teise eestlasena platsile Henri Drell, kes tegi oma debüüdi 2024. aasta 14. märtsil kohtumises Los Angeles Clippersi vastu. Drell mängis Bullsi eest kokku neljas kohtumises.