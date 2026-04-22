Malõgina andis veerandfinaalis loobumisvõidu

Malõgina ja tema paariline Anastasia Kulikova (Soome) andsid Roehamptoni turniiri veerandfinaalis seisul 1:4 loobumisvõidu esimesena asetatud Emily Appletonile (Suurbritannia) ja Viktoria Hruncakovale (Slovakkia), vahendab Tennisnet.ee.

Malõgina teatas Eesti Tennise Liidule, et loobumise põhjus oli tema enda kerge vigastus. Samal põhjusel ei mänginud ta Roehamptonis kaasa üksikmängu turniiril. Esialgu pole teada, millal Malõgina osaleb järgmisel ITF-i turniiril.