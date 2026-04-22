Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar jäi Jaapani kõrgliigas kaksikduublist ühe lauapalli kaugusele, aga tema koduklubi Yokohama B-Corsairs pidi leppima võõrsil suure kaotusega.

Yokohama jäi Funabashis toimunud mängus Chiba Jetsi vastu juba avaveerandil 15-punktilisse kaotusseisu ning teisel veerandil paisus edu 20 punktile. Kolmanda veerandi lõpus jäi Yokohama lausa 33-punktilisse auku, suutis mängu lõpuks küll seisu veidi ilusamaks teha, aga lõpusireeni kõlades jäi tabloole kodumeeskonna kindel 101:77 (23:17, 31:22, 30:15, 17:23) võit.

Kotsar veetis platsil 29 ja pool minutit ning viskas kümme punkti (kahesed 3/7, vabavisked 4/6), kuid kaksikduublist jäi ta täpselt ühe lauapalli kaugusele. Lisaks jäi Eesti tsentri arvele viis resultatiivset söötu.

Yokohama tagamees Kiefer Ravena oli 24 punktiga üleplatsimees, Chiba eest jõudis kahekohalise punktisummani viis mängijat, neist resultatiivseim oli 21 punkti visanud ameeriklane D. J. Hogg.

Yokohama on pärast viiemängulist võiduseeriat kaotanud viimased kaks kohtumist ning jätkab Jaapani kõrgliiga idakonverentsis 25 võidu ja 31 kaotusega seitsmendal kohal.