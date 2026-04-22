Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

Leicester City
Kümme aastat tagasi muinasjutulikult Inglismaa jalgpallimeistriks tulnud Leicester City vabalangus jätkub ning klubi mängib järgmisel hooajal Inglismaa jalgpallipüramiidi kolmandal tasandil.

2015-16 hooajal Premier League'i võitnud Leicester lõpetas järgmise kuue hooaja jooksul viis korda esikümne, kaks korda neist viiendana. 2022-23 hooajal sai Leicester aga 18. koha ning langes järgmiseks hooajaks esiliigasse, mille koheselt võitis ning uuesti Premier League'i kerkis. Mullu saavutas Leicester taas 18. koha ning langes tänavuseks hooajaks esiliigasse, kus aga vabalangus jätkub.

Leicester alustas hooaega Inglismaa Championshipis soliidselt, pärast aastavahetust on klubi võitnud liigas vaid kaks mängu. 17. jaanuarist kuni 10. märtsini oli Leicester sootuks võiduta ning on pärast 10. märtsi teeninud samuti vaid viike ja kaotusi.

Leicesteril oli veel võimalus end väljalangemistsoonist välja kaevata, kuid eelmise mänguvooru viik Hull Cityga kindlustas neile koha League One'is ehk tugevuselt kolmandas liigas.

Sheffield Wednesday, kellele määrati rahaliste reeglite rikkumise eest 18-punktiline karistus, jääb esiliigas viimaseks, 44 mänguga 42 punkti kogunud Leicester tõenäoliselt eelviimaseks ehk 23. Väljalangemistsoonis on veel Oxford United (44 p), kes peaks kahe mänguvooruga tegema tasa Blackburni (49 p) viiepunktilise edu.

Meistritiitli ning koha Premier League'is on juba kindlustanud Coventry City (89 p), kelle edu Millwalli (79 p) ees on kümme punkti. Kõrgliigasse pääsevad kolm tiimi: koheselt kerkivad üles kaks esimest, järgmised neli mängivad play-off'is kolmanda koha eest. Neil kohtadel on kaks mänguvooru enne hooaja lõppu Ipswich, Southampton (mõlemad 76 p), Middlesbrough (73 p) ning Wrexham (70 p, kes mängis veel kolm aastat tagasi püramiidi viiendal tasandil.

Samal teemal

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

10:55

TÄNA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

21.04

Balti riigid liikusid naiste maailma edetabelis järjestikustele kohtadele

21.04

Komissarov skooris Leedus ühe puutega väljastpoolt karistusala

21.04

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

21.04

Wolverhamptoni kukkumine esiliigasse sai kindlaks

21.04

Vägivald noorte jalgpallimängul tõstatab küsimuse täiskasvanute vastutusest

20.04

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

sport.err.ee uudised

12:58

Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

11:48

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

11:19

VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

10:55

TÄNA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit

10:26

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

08:05

Viljandi Metall viis pronksiseeria otsustavasse mängu

21.04

Põlva Serviti pääses taas käsipallifinaali

21.04

ETV spordisaade, 21. aprill

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

21.04

Lehis: kui pjedestaalilt maha astud, läheb töö edasi

21.04

Kultuuriministeerium ja EOK esitlesid "Spordisõber 2026" laureaate

21.04

Balti riigid liikusid naiste maailma edetabelis järjestikustele kohtadele

21.04

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

loetumad

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

21.04

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

21.04

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

21.04

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

21.04

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

