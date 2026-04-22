Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

2015-16 hooajal Premier League'i võitnud Leicester lõpetas järgmise kuue hooaja jooksul viis korda esikümne, kaks korda neist viiendana. 2022-23 hooajal sai Leicester aga 18. koha ning langes järgmiseks hooajaks esiliigasse, mille koheselt võitis ning uuesti Premier League'i kerkis. Mullu saavutas Leicester taas 18. koha ning langes tänavuseks hooajaks esiliigasse, kus aga vabalangus jätkub.

Leicester alustas hooaega Inglismaa Championshipis soliidselt, pärast aastavahetust on klubi võitnud liigas vaid kaks mängu. 17. jaanuarist kuni 10. märtsini oli Leicester sootuks võiduta ning on pärast 10. märtsi teeninud samuti vaid viike ja kaotusi.

Leicesteril oli veel võimalus end väljalangemistsoonist välja kaevata, kuid eelmise mänguvooru viik Hull Cityga kindlustas neile koha League One'is ehk tugevuselt kolmandas liigas.

Sheffield Wednesday, kellele määrati rahaliste reeglite rikkumise eest 18-punktiline karistus, jääb esiliigas viimaseks, 44 mänguga 42 punkti kogunud Leicester tõenäoliselt eelviimaseks ehk 23. Väljalangemistsoonis on veel Oxford United (44 p), kes peaks kahe mänguvooruga tegema tasa Blackburni (49 p) viiepunktilise edu.

Meistritiitli ning koha Premier League'is on juba kindlustanud Coventry City (89 p), kelle edu Millwalli (79 p) ees on kümme punkti. Kõrgliigasse pääsevad kolm tiimi: koheselt kerkivad üles kaks esimest, järgmised neli mängivad play-off'is kolmanda koha eest. Neil kohtadel on kaks mänguvooru enne hooaja lõppu Ipswich, Southampton (mõlemad 76 p), Middlesbrough (73 p) ning Wrexham (70 p, kes mängis veel kolm aastat tagasi püramiidi viiendal tasandil.